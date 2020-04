Ifølge en britisk undersøkelse fra escentuals.com bruker kvinner 72 dager av livet sitt på å barbere seg. Den samme undersøkelsen sier at dette er den skjønnhetsrutinen vi hater mest. Men kan en god høvel gjøre barbering morsommere?

Helsekontrollens panel har prøvd fire ulike høvler for å gi deg svar på hvilken høvel som gir best resultat og er mest brukervennlig. I tillegg har vi sett nærmere på hvor miljøvennlige de er.

Enige om vinneren

Testpanelet har prøvd høvlene i en uke, og kårer en klar vinner.

Det nye, svenske merket Estrid reklamerer med at de har et fresht syn på barbering. De selger en vegansk høvel til 95 kroner inkludert veggfeste. I denne brukertesten tar de en klar førsteplass. Om den nye høvelen på markedet sier panelet følgende:

VINNEREN: Estrid er panelets favoritt. Foto: Signy Eika Klempe

– Denne er helt fantastisk! Fjerner alt av hår og etterlater huden myk og fin. Man er ikke redd for kutt når man bruker denne. Minus for at bladene ikke kan resirkuleres. Pluss for at den kan henges opp i dusjen.

Estrid setter pris på de gode tilbakemeldingene.

Barberingstips fra Pels Pels Barber med retningen på hårene. Da unngår du røde nupper og irritert hud.



Bruk preshave. Det mykgjør hårene så det blir lettere å kutte. Det betyr enklere barbering og mindre irritasjon. La den virke i 1 minutt før du tar på skum.



Barber deg som vanlig og skyll med kaldt vann så hårsekkene lukker seg.

– Vi har jobbet for at så mange som mulig skal få tilgang på et riktig bra, rimelig og vegansk alternativ på markedet. Det kjennes veldig gøy å få bevise at vår barberhøvel fungerer like bra som den ser ut.

De andre høvlene i brukertesten er Gillette Venus, BIC engangshøvler og Mühle R89. Likt skum, Gillette Venus Satin care, er brukt på alle høvlene for å gjøre sammenligningen lettere.

Gillette på tredjeplass

BIC engangshøvler er minst likt av panelet, som har følgende dom:

– Dårlig kvalitet, føles altfor lett å holde i, og man er litt redd for å kutte seg når man barberer seg. De legger til at den derimot er helt grei som en reisehøvel, men ellers går den rett i søpla – noe som igjen ikke er bra for miljøet.

Gillette Venus ender på en tredjeplass. Om denne sier testpanelet:

– Dette er høvelen vi alltid har brukt av ren vane. Men den fjerner jo ikke en gang alle hårene! Sjokkerende. Pluss for god brukervennlighet. Minus for all plastemballasje, og at man ikke kan resirkulere bladet.

Mühle R89 tar andreplassen. Testpanelet sier følgende:

– En skikkelig vakker høvel, men den er veldig skarp. Lett å få kutt. Fjerner derimot alt av hår og gir et bra resultat. Pluss for at den er miljøvennlig. Bladene kan resirkuleres.

Våtere skum

PENEST: Høvelen Mühle R89 er nest best. Foto: Signy Eika Klempe

Mühle svarer at høvelen må brukes annerledes enn flerbladshøvler.

– Får den gli over huden med sin egen vekt er den meget skånsom. Forsøker man å presse den inn er sjansen stor for kutt og irritasjon. Til vår høvel må man bruke et våtere skum da høvelen ikke har noen glidestripe av vannløselig plast.