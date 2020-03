Anne Brith Davidsen har brutt loven på to punkter

«Deltakerne i gruppe 1, herunder 19 stykker, ble i tilbudsmailen forespeilet konkret oppfølging, med relativt klare rammer for hvor ofte denne oppfølgingen skulle foregå. Konsekvensen av endring i telefontiden for disse deltakerne kan ha vært at de ikke har fått den oppfølgingen de ble forespeilet», skriver Forbrukertilsynet.

Videre anbefaler Forbrukertilsynet at Davidsen burde være tilgjengelig på telefon også utenom den avsatte dagen i tiden som kommer.

«Selv om det ikke er angitt hvem av partene som skal ta kontakt, så er Forbrukertilsynet av den oppfatning at det først og fremst er den næringsdrivende som er forpliktet til å ta kontakt med deltakerne i et avtaleforhold som legger opp til personlig oppfølging.»

I brevet sendt til Davidsen mener saksbehandleren at noen av argumentene til bloggeren ikke holder mål.

«At deltakerne jobbet i ulikt tempo, og hadde ulike behov, er ikke i seg selv en begrunnelse for at det bare er deltakerne som plikter å aktivt sørge for oppfølging. I personlig oppfølging ligger nettopp at oppfølgingen skal være individuelt tilpasset. Det er dette som er markedsført og angitt i tilbudsmailen, og det er blant annet dette deltakerne har betalt for».

Kan være falsk markedsføring

TV 2 har også skrevet om bloggeren Mette Ask, som reagerte på at hun ble brukt i markedsføringen av influencer-programmet.

Ask hevder at hun ikke ble spurt om å bli brukt i markedsføringen, og mener at påstandene i reklamen var ukorrekte. I en annonse stod det blant annet at Ask hadde tidoblet leserantallet sitt.

Hun var en del av programmet fra april til oktober. TV 2 har fått tilgang på tall fra Google Analytics, som viser at 6996 brukere innom bloggen til Ask i april. I oktober var antall lesere økt til 23.967.

I realiteten ble derfor leserantallet til 39-åringen tredoblet, og ikke tidoblet slik Davidsen hevder i reklamen.

Forbrukertilsynet mener, i likhet med Ask, at påstandene Davidsen brukte var tvilsomme.

«Hvorvidt det er en tidobling av leserantallet vil bero på hvilken dag en tar utgangspunkt i. Når antall lesere kan variere med omkring 600 fra en dag til en annen, vil slike påstander fort anses som villedende».

Ask er også en av flere deltakere som mener Davidsen har brutt angrerettsloven, da hun aldri fikk tilsendt et angrettsskjema.

Brudd på loven

Davidsen og hennes advokat har skrevet at de mener kurset er unntatt angreretten, og viser til angrettslovens 22. paragraf.

«Forbrukertilsynet er ikke enig i denne vurderingen. Vi vurderer vi det slik at Anne Brith influencer program ikke omfattes av unntakene», heter det i brevet sendt til Davidsen.

Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet forklarer at kursdeltakerne dermed kan opprette en sak med Forbrukerrådet.

– Vi mener som sagt at kursdeltakerne har angrerett i dette tilfellet, men det er ikke vi som står for en eventuell utbetaling. Deltakerne kan snakke med Davidsen, gå til Forbrukerrådet eller benytte seg av et meklingstilbud.

Forbrukertilsynet skriver at Davidsen må gjennomgå hele avtaleprossesen rundt kurset, og at hun må lese seg opp på angrerettsloven.

«For en ryddig avtaleprosess er det viktig å ha tydelige avtaler som regulerer rettigheter og plikter for partene, og som sikrer at den omfattende opplysningsplikten etter angrerettloven er oppfylt. Dersom dette ikke er oppfylt vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for deg som næringsdrivende.»

Forbrukertilsynet sier at Davidsen må gjøre en rekke endringer i markedsføringen og foreslår flere tiltak hun bør gjennomføre i influencer-programmet.

TV 2 har kontaktet både Davidsen og hennes juridiske apparat. Advokat Tony Vangen ønsker ikke å uttale seg på bloggerens vegne. Davidsen har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.