Onsdag kan Eliteserieklubbene være tilbake på treningsfeltet i mindre grupper. Men hele ni av 16 Eliteserieklubber har permittert spillerne.

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth er blant dem.

– Vi har fått beskjed om at treningene kan starte opp igjen i morgen. Men jeg kan si det med en gang: Det er fullstendig uaktuelt å utføre arbeid når man ikke får lønn for det, sier Gauseth til TV 2.

Han understreker at spillerne i Mjøndalen er profesjonelle. Han er klar på at de definitivt holder formen ved like gjennom Korona-krisen.

Men prinsipielt er han, som fagforeningsmann som han påpeker, krystallklar:

– Dialogen med klubben for vår del har vært veldig god. Vi har fått god informasjon hele veien. Så jeg er trygg på at vi finner en god løsning på det som venter. Men akkurat hvordan er litt for tidlig å si, sier Gauseth.

– Frykter du at dette kan bli urettferdig – at enkelte klubber kommer i gang igjen mens andre ikke gjør det?

– Ja, det er klart det kan bli urettferdig for enkelte klubber. Men når du permitterer arbeidsstokken, så har du ikke samme rettigheter overfor arbeiderne som de som ikke gjør det. Det er bare rett og rimelig og noe jeg tror alle ser på som fornuftig, sier Gauseth.

Mjøndalens daglige leder André Nevstad har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag, men ifølge Gauseth har klubben påpekt at de kan endre på permitteringene på kort varsel. I praksis kan spillerne møte på jobb igjen i morgen.

– Om dette er nok til å fjerne permitteringene, er en klubbbeslutning, påpeker Gauseth.

Vil ha spillerne tilbake på feltet

Kristiansund er en annen av de ni klubbene som har permittert spillere. Ifølge sportslig leder Kenneth A. Leren jobber klubben med å finne ut hvordan man skal forholde seg til nettopp det.

– Hvis det åpnes for organisert aktivitet, så vil vi mest sannsynlig iverksette det. Men akkurat hvordan vi løser det rent praktisk er for tidlig å si, sier Leren til TV 2.

Han er likevel klar på at grunnlaget for permittering fortsatt vil være til stede selv om klubbene kan åpne opp for treninger i mindre grupper.

– I utgangspunktet tenker jeg at dette ikke rokker ved det. Fordi spillerne ikke vil få trent som normalt. Vi får heller ikke avviklet kamper, så behovet for permittering kan jo tenkes å være der fortsatt, sier han.

Han understreker at dette er temaer som må behandles av klubbens styre og administrasjon.

– Kan et alternativ være å permittere spillere i en viss prosent?

– Ja, det kan tenkes. Det at man åpner opp litt nå betyr jo at vi kan ha en viss form for organisert aktivitet. Men det er fortsatt langt unna den normale treningssituasjonen, påpeker han.