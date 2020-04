Den lille skofabrikken ved Sognefjorden har overlevd siden 1930-tallet - gjennom annen verdenskrig og flere finanskriser. Nå kan et virus fra Kina ta knekken på den verdensberømte skinnskoen med tiøring.

– Hvis vi ikke har noe inntekt i løpet av våren, så er det kritisk for oss. Da får vi se hva som er igjen av Aurlandsskoen, sier skofabrikkens daglige leder Mette Bakketun.

Ekteparet Grigore og Simona Valchizan fra Romania har jobbet på fabrikken i ni år, og er blant seks ansatte som nå er permitterte.

SKOMAKERE: Ekteparet Grigore og Simona Valchizan er nå permittert. Foto: Rudi Jacobsen

– Er du redd for å miste jobben din?

– Ja, litt, for jeg har fire barn. Da må jeg jobbe hundre prosent, sier Simona.

Paret, som er utdannet skomakere, håper at fabrikken overlever krisen og at de kan bli værende i Aurland, der parets fire barn går på skole og barnehage.

– Vi ønsker å bli boende her. Det er ikke lett å finne jobb i Romania nå, der er det mye arbeidsledighet, sier Grigore.

Favoritt på catwalken

Den var lenge mest kjent som den trauste mokasinen med tiøring, men de siste årene har Aurlandsskoen fått et oppsving i motebildet, blant annet på catwalken for motemerket Holzweiler.

VÅR: Motemerket Holzweiler sendte modellene på catwalken i Aurlandskoen under Oslo Runway i 2017. Foto: Holzweiler

De dyreste skomodellene koster opp mot 3500 kroner og det selges rundt 5000 håndsydde par i året. De fleste kundene er nordmenn, men skoen er også populær hos amerikanere og asiater - spesielt japanere.

– Vi har overlevd andre verdenskrig, så jeg håper vi overlever koronakrisen også, sier Bakketun.

I tillegg til at fabrikken er stengt for øyeblikket, blir de også rammet av at norske skobutikker som selger Aurlandsskoen enten er stengt eller har lite salg. Det eneste som fortsatt er åpent er fabrikkens nettbutikk.

Som en familie

Regjeringens krisepakker og kontantstøtteordning blir kun er et plaster på såret slik situasjonen er nå, sier Bakketun.

– Krisepakkene kompenserer ikke for tapt inntekt. Nå går vi snart inn i høysesongen, og det er den vi lever av. Da er det alvorlig at vi er stengt, sier hun.

TOMT: Mette Bakketun står i fabrikken- der symaskinene vanligvis går for fullt. Foto: Ingrid Fredriksen

Det finnes mange kopier av skoen, som i utlandet kalles for «penny loafers», men Bakketun slår fast at Aurlandsskoen fra Norge er og blir originalen.

– Dette er norsk håndverkshistorie, sier Bakkehun.

Ekteparet Grigore og Simona håper at permitteringene blir kortvarig slik at de kan returnere til arbeidet så fort som mulig.

– Dette er ikke bare en arbeidsplass, men mer som en familie. Jeg er veldig glad i denne jobben, sier Simona.