Dette har du krav på hvis ferien må avlyses

Da har du krav på å få alle pengene tilbake innen 14 dager. Selv om reiseselskapet du har bestilt reisen gjennom skulle gå konkurs vil du få pengene tilbake, men da gjennom Reisegarantifondet.

Av de største norske reisebyrående, blant annet Apollo, Ving og TUI ber om forståelse for at det kan ta noe tid å få pengene sine tilbake. De sier også at de vil kontakte de reisende som dette gjelder, så du behøver ikke kontakte dem selv.

Forrige uke foreslo regjeringen å utvide fristen for tilbakebetalingen til kunder for dette, på grunn av ekstraordinære omstendigheter.

Avbestille planlagt pakkereise

Er pakkereisen ikke kansellert er det litt andre regler som gjelder. Reiserådene fra UD gjelder til og med 14. april i første omgang, så mange reiser etter dette er ikke kansellert og faller ikke innenfor pakkereiseloven.

Men mange reiseselskaper tilbyr faktisk å booke om planlagte reiser i tiden fremover.

TUI tilbyr fri ombooking av reisebestillinger gjort fra og med 10. mars med avgang mellom 1. april og 31. oktober inntil 14 dager før avreise.

Apollo gjør det samme for reiser booket fra 11. mars med avgang i løpet av 2020, og da kan reisen ombookes eller avbestilles inntil 30 dager før avreise. Fra egen lomme må man for dette betale 500 kroner per person.

Tilbudet kundene som har planlagt pakkereise med Ving mellom 15. mai og 12. juni får endret reisen sin uten ekstra kostnad. Med på kjøpet får de reiseselskapets egne avbestilling- og endringsforsikring.

Ellers gjelder de vanlige avbestillingsreglene som de fleste reisebyråene i Norge tilbyr. Da kan man få refundert hele kostnadsbeløpet for reisen minus et gebyr per person hvis man er tidlig ute. Siste frist for å få noe av reisen refundert er hos de fleste selskapene 15 dager før avreisedato.

Persongebyret ligger som regel på 2000 kroner for reiser innenfor Europa, og 4000 kroner utenfor Europa.

Hotell

Flyet du skal reise med er kansellert, men hotellet er fortsatt booket. Hva har du krav på da?

– Det er avhengig av hva slags avtale du har eller hva slags vilkår du har bestilt det hotellet med. Har du en avbestillingsforsikring vil du kunne avbestille det. Vi ser at mange hoteller refunderer ihvertfall i perioden frem til 14. april, sier Høst i Forbrukerrådet.

Har du ikke bestilt hotell med avbestillingsmulighet, har du i utgangspunktet ikke krav på å få pengene tilbake.

Stenger hotellet før du rekker å kontakte dem for å høre om det er mulig å booke om, har du krav på pengene tilbake.

Flyreiser

Som forklart under kanselleringer har du rett på en ny billett eller pengene tilbake hvis flyvningen du har billett til blir kansellert. Har du kjøpt billett direkte gjennom flyselskapet rettes kravet dithen.

Har du kjøpt flybilletten gjennom et annet selskap må du rette kravet mot dem.

De aller fleste flyselskaper har enormt pågang og lang behandlingstid om dagen. Har du kjøpt flybilletten gjennom et annet selskap vil ventetiden være enda lenger, siden en rekke flyselskaper har endret praksisen sin for hvordan de for refusjon til reiseselskaper.

STANS: Norwegian har satt flesteparten av sine fly på bakken inntil videre på grunn av reiserestriksjonene som kom med koronapandemien. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Konkurser

Skulle du være så uheldig at flyselskapet du skal fly med eller hotellet du har booket går konkurs bortfaller kravet dit.

Men har du betalt reisen med et kredittkort eller visa-kort kan du likevel få pengene dine tilbake ved å gå til banken din.

Hyttepåsken avlyst

Mange nordmenn har for vane å trekke til fjells i påsken. Slik blir det ikke i år på grunn av hytteforbudet, men har man leid hytte for høytiden er det likevel ting man kan gjøre.

– Jeg tenker å gå i dialog med de du har leid fra så snart som mulig er lurt. Det er klart at avtalen gjelder jo. Har du ikke en avbestillingsmulighet i utgangspunktet skal du egentlig betale, men forholdene har endret seg så mye. Hvem var det som kunne tro at noe sånt skal skje, sier Høst i Forbrukerrådet.

AVLYST: 15. mars innførte myndighetene et hytteforbud som et tiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset, så årets hyttepåske ser ut til å være avlyst. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Hun mener det hadde vært synd å sitte igjen med leien for en hytte man ikke får brukt.

– Da tenker vi at de som har leid hytte og ikke får benyttet den nå, det er ikke rimelig at de skal sitte å betale full pris for den hytta. Vi råder til å gå i dialog å finne gode løsninger, sier hun.

Båt

Flere aktører innen cruise både utenlands og innenlands har på grunn av de strenge koronatiltakene kansellert sine reiser.

Hurtigruten tilbyr ombooking for reiser bestilt for tidsrommet frem til september 2020 såfremt det gjøres før 30. april. Hos DFDS Seaways ombookingsfristen den samme, men der kan man også løse reisen i en verdisjekk.

Hos Fjordline kan man booke om sine reiser frem til 31. mai.