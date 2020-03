31-åringen fra Reykjavík spilte rollen som «Gregor Clegane», bedre kjent som «The Mountain», i suksessen Game of Thrones fra 2014 til 2019.

I serien er Björnssons karakter kjent for sine bestialske drap, sin lojalitet til «Cersei Lannister» – og for en av de bedre slåss- og dødsscenene i den åttende og siste sesongen.

Stor høydeforskjell

Mandag kveld norsk tid delte skuespilleren den glade nyheten på sin Instagram-profil, ved å publisere ultralydbilder.

«Jeg blir rikere. Jeg kunne ikke vært mer glad», skriver 31-åringen – som er 206 centimeter på sokkeletsen.

Björnsson møtte sin nåværende kone Kelsey Henson i 2017, og året etter giftet paret seg. Islendingen har en datter fra et tidligere forhold.

Paret skal ha kommet i snakk da Henson, som er 158 centimeter høy, hadde bedt om et bilde sammen med stjernen på 206 centimeter.

Bjornsson og kona på premieren til den åttende og siste sesongen 3. april 2019 i New York. Foto: Angela Weiss

Redd sin egen karakter

I 2015 vant Björnsson konkurransen World Strongest Viking i Gudbrandsdalen. Der løftet den da 26 år gamle skuespilleren blant annet en tømmerstokk på 650 kg. Også i 2018 ble han kåret til verdens sterkeste mann.

Da TV 2 møtte ham den gang, fortalte Björnsson at han ble skremt av sin egen rollefigur «The Mountain», blant annet da han tidlig i serien drepte karakteren «Oberyn Martell» ved skise hodet hans til det sprengte.

– Det både så og føltes så ekte for meg at det skremte meg. Samtidig var det en av de opplevelsene i livet du aldri glemmer, sa Björnsson i et intervju med God kveld Norge i 2015.