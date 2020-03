Tottenham har gitt 550 ansatte et lønnskutt på 20 prosent for de neste to månedene.

Ingen av spillerne er imidlertid berørte.

Klubbeier Daniel Levy har samtidig lagt ut et åpent brev på klubbens nettsider. Der ber han folk om å forstå alvoret av koronakrisen.

– Jeg leser eller hører historier om spilleroverganger til sommeren som om ingenting har skjedd. Folk må våkne opp til det som skjer rundt oss. Med over 786.000 smittet, nesten 38.000 døde og en stor del av verden stengt ned, er vi nødt til å realisere at fotball ikke er i en boble. Vi er kanskje den åttende største klubben i verden på inntekter ifølge Deloitte, men de historiske dataer er totalt irrelevant, da dette viruset ikke har noen grense, skriver Tottenhams styreleder.

Newcastle var første Premier League-klubb til å kutte lønnen til de ansatte med unntak av spillerne da de gjorde det mandag. Nå følger Spurs etter.

Levy mener egen klubben står i en vanskelig situasjon.

– Klubben har stoppet opp, noen supportere har mistet jobben og de feste kommer til å være bekymret for deres fremtiden. Sponsorene våre vil være bekymret for deres virksomhet, og mediepartnerne våre vil være bekymret for når vi kan spille igjen og om vi får spille foran fansen. Samtidig vil klubbens utgifter være på hundrevis av millioner pund, skriver Levy.

Levy påpeker at storklubber som Barcelona, Bayern München og Juventus har tatt grep for å redusere kostnadene. Tottenham-eieren skriver videre at de må vurdere om de skal gjøre ytterligere tiltak for å redusere utgiftene.

– Jeg er ikke i tvil om at vi vil komme oss gjennom denne krisen, men livet vil ta litt tid å komme tilbake til det normale, skriver Levy.

Tottenham ligger på åttendeplass i Premier League med sju poeng opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League. Det er fire poeng til Manchester United på femteplassen som kan gi plass i den gjeveste klubbturneringen i Europa hvis Manchester Citys utestengelse opprettholdes.

Det er fortsatt usikkert når Premier League starter opp igjen. De fleste lagene har igjen ni kamper av sesongen.