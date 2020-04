Jørn Cato ante uråd da selskapet fikk denne Antibac-fakturaen

Han blir ikke overrasket om selskaper lar seg lure av falske Antibac-fakturaer.

– Nå for tiden slåss man nærmest om å få tak i Antibac, og folk kjøper det der de kan. Man bruker ikke bare sine faste leverandører, påpeker direktøren.

Rådet fra Olsen er å sørge for at selskapet har fakturakontrollen oppe og går til enhver tid, og at man alltid prøver å være litt på vakt. Han spår at det vil sendes ut flere lignende fakturaer, men minner om at det ofte finnes faresignaler man kan se etter.

– På fakturaen vi mottok stod det for eksempel ikke noe telefon- eller organisasjonsnummer til selskapet som skulle ha penger. E-post-domenet hadde heller ikke noen direkte sammenheng med firmanavnet.

– Sørg for at personen som står oppført som referanseperson på fakturaen attesterer, og vær ekstra oppmerksom dersom det ikke står noen referanseperson, oppfordrer Olsen.

Spiller på tillit og frykt

Terje Aleksander Fjeldvær i DNB sier svindelforsøket Skan-kontroll ble utsatt for er klassisk direktørsvindel slik man har sett tidligere, bare tilpasset den spesielle situasjonen vi er i.

– De kriminelle er profesjonelle, og sender gjerne slike falske fakturaer til helseforetak, som de vet trenger smittevernutstyr. Vanligvis kan man avdekke svindel ved å tenke over om det man gjør er normalt. Men nå for tiden er det meste unormalt for alle. Det er denne usikkerheten svindlerne utnytter, sier Fjeldvær.

Vidar Sandland i NorSIS sier svindlerne benytter de typiske virkemidlene for å lykkes med svindelen, som tillit og frykt.

– Henvendelsen kan se ut til å komme fra noen du samarbeider med eller som på annen måte ser tillitvekkende ut. Kanskje er det en frist som nærmer seg, slik at det haster å betale regningen, sier Sandland.

Klonede selskaper

I tillegg til svindel rettet mot bedrifter, ser ekspertene også en stor økning i investeringsbedragerier ved bruk av falske tradingplattformer, rettet mot privatpersoner. Dette fungerer gjerne ved at offeret klikker på en annonse som lover dem noe, og deretter oppretter en brukerkonto.

– Man investerer litt, før man blir kontaktet av en hyggelig og pågående selger som vil ha deg til å investere mer. Vi har sett en kraftig økning i denne typen svindel over flere år, men de siste ukene har det vært mer enn dobbelt så mange kunder enn det som er normalt som lar seg lure. Det bekymrer oss, sier Fjeldvær.

Leder for bedrageribekjempelse i DNB, Terje Aleksander Fjeldvær. Foto: Stig B. Fiksdal

En annen metode enkelte kriminelle benytter seg av er såkalte klonede selskaper. Dette innebærer at svindlerne lager en nettside som ser helt lik ut som den originale, bare med en liten endring i nettadressen.

For eksempel fikk selskapet Protective Masks Direct, som selger smittevernutstyr til det britiske helsevesenet, både navn, adresse og organisasjonsnummer misbrukt i et større bedrageri.

Svindlerne brukte informasjon fra det legitime selskapet, opprettet en nettside hvor navnet lignet på det ekte selskapet og tilbød beskyttelsesutstyr. Brukere over hele Europa bestilte og betalte i god tro om at de handlet med et seriøst selskap. Varene kom aldri, og pengene var tapt.

– Dette er en avansert form for svindel. De kriminelle bruker alle opplysninger om et selskap for å utgi seg for å være dem. Kanskje har de bare endret et telefonnummer eller en e-post i dialogen med offeret. På denne måten kan de misbruke tilliten offeret har til et selskap og bruke dette til egen vinning, sier Fjeldvær.