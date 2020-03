Norske toppklubber får starte opp igjen med treninger

Samtlige Eliteserie-klubber har stengt ned aktiviteten på feltet de siste ukene. Men fra og med i morgen er klubbene tilbake på feltet.

TV 2 vet at Norsk Toppfotball – på vegne av de norske klubbene – har kjempet for at klubbene skal kunne legge til rette for fellestreninger igjen.

Nå har klubbene fått svaret de hadde håpet på: Fra og med i morgen kan treningene starte opp igjen på smått vis, men med sterke restriksjoner. Blant annet gjelder myndighetenes krav om at man bare kan være fem og fem i en gruppe.

Flere klubber har allerede informert spillerne om dette.

– Dette er vi veldig positive til. Det at spillerne våre nå kan gå fra å trene én og én til fem og fem er et stort steg for oss. Ikke bare at spillerne kan trene i lag, men fotball handler om så mye mer. Dette er positivt, sier Brann-leder Rune Soltvedt til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Leif Øverland og Erik Soler i Norsk Toppfotball tirsdag morgen, men hittil har de ikke svart på våre henvendelser.

Mye som må løses

Samtlige norske klubber på øverste nivå har de siste ukene stengt ned all aktivitet på grunn av Korona-krisen.

I løpet av den siste tiden har flere klubbledere imidlertid uttrykt et sterkt ønske om å få trene igjen. Aalesund-trener Lars Bohinen uttalte til VG at han mente det han oppfattet treningsnekten som helt meningsløs. Til samme avis har Brann-leder Rune Soltvedt vært klar på at det har tatt altfor lang tid å konkludere med treningsreglene.

Nå lettes det altså på regelverket:

– Akkurat nå jobber vi med å se på hvordan vi skal løse dette i praksis. Det er jo en utfordring hvordan vi skal gjøre det med tanke på at en del ansatte er permittert og sånt. Vi må jobbe med å redusere kostnader, så vi må sette det sammen på et vis, sier Rune Soltvedt.



Sterkt ønske fra klubbene

Klubbene TV 2 har snakket med, før det ble kjent at regelverket mykner opp i morgen, var klare på at de sterkt ønsker å komme tilbake på treningsfeltet.

– Vi ønsker absolutt å komme i gang igjen på feltet innenfor trygge rammer. Vi er klare på at vi skal forholde oss til de retningslinjene som blir satt, men vi ønsker å komme i gang igjen på feltet, sier Bodø/Glimts Håvard Sakariassen.

Molde-leder Ole Erik Stavrum er klar på at det ikke vil bli noe problem.

– Vi er klar for å sette i gang og er klar på at vi skal klare å følge helsemyndighetenes retningslinjer. Det er ingen uvant situasjon for oss å ta hensyn til slike ting. Vi er vant til å trene i grupper og beskytte helsen vår. Så hvis myndighetene anbefaler maks fem personer om gangen, vil ikke det være noe problem, sier Stavrum.