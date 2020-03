For å hindre spredning av koronaviruset har regjeringen innført forbud mot å samles i grupper på mer en 50 personer, og fraråder berøring og klemmer.



I tillegg har en del kommuner innført enda strengere restriksjoner. Flere begravelsesbyråer tilbyr nå å utsette begravelsesseremonier inntil tiltakene heves.



Men fungerende preses Atle Sommerfeldt i Den norske kirke mener utsatte seremonier ikke nødvendigvis er best for pårørende som gjennomgår en sorgprosess, skriver Vårt Land.

– Vi mener det er viktig å holde gravferdsseremonien med jordpåkastelse så tett opp til dødsfall som mulig. Det er først og fremst en sjelesørgerisk vurdering og ut fra faglige råd at vi mener at dette må være hovedregelen, sier Sommerfeldt og viser til at det gjør sorgprosessen enklere å håndtere.

Sommerfeldt anbefaler at pårørende heller vurderer å samles til minnesamvær når omstendighetene igjen gir mulighet til dette.

Ifølge gravferdsloven skal gravlegging finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Men fristen kan utsettes dersom det foreligger «tungtveiende grunner». Ved kremering er fristen seks måneder, så lenge personen blir kremert ti dager etter dødsfallet.