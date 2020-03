Skal ha drapstruet og angrepet 56-åring med pepperspray

– I og med at den forrige voldsdommen hans var en hendelse fra 2014, finner vi det helt uforholdsmessig at han er varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare, sier Riple.

Dømt fem ganger

Kamelen har også tidligere vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri, før han i 2014 ble dømt for flere voldslovbrudd. Samme år ble han dømt for heleri.

Rapperen ble for alvor kjent da han i 2015 rømte fra luftegården på Bergen politikammer. I løpet av de mange månedene han var på rømmen, opptrådte han på mindre scener, blant annet med den populære låten «Si ingenting».

– Det var jævlig gøy, jeg tror det er derfor de ikke liker meg så godt nå. Jeg pisset jo litt på dem, sa Mosele selv i et intervju med P3 i november.

Det var også under en konsert at Kamelen ble pågrepet, noe du kan se video av her:

I 2016 ble artisten igjen dømt for vold, og så sent som i fjor ble han dømt for narkotika- og dopinglovbrudd.

For to år siden ble Kamelen også pågrepet under en konsert i Kristiansand, fordi det ble utøvd vold mot vakter under konserten. Politiet mente at artisten motsatte seg deres arbeid ved blant annet å rope «Fuck the police».

Kamelen, på sin side, har i ettertid uttalt at politiet fratok ham hans kunstneriske frihet, og at han slett ikke motsatte seg politiets arbeid.

Populær artist

Som artist har Kamelen blitt svært populær de siste årene. Blant hans mest kjente låter er «Si Ingenting», «Beng Beng Beng» og «Lil Homie». I fjor sommer var 27-åringen en av hovedartistene under Stavernfestivalen.

På Spotify har Kamelen 170.000 månedlige lyttere.

Da Kamelen skulle varetektsfengsles etter pågripelsen i februar, gjorde forsvareren hans et poeng av at han ville bli nødt til å avlyse flere konserter og dermed tape store inntekter.

– Hva tenker han om hans rolle som forbilde oppi dette?

– I og med at han ikke mener å ha vært med på dette angivelige ranet, føler ikke han noe på det. Jeg tror ikke de som liker ham, slutter å like ham fordi han har oppbevart en sprayboks og kanskje kjørt motorsykkel på et lukket område, sier Riple.

Kamelens manager Leo Ajkic har også reagert sterkt på medienes identifisering av artisten. Overfor bransjenettstedet Medier24 kaller han det forskjellsbehandling.

Samme uke som pågripelsen skrev både Bergens Tidende og Dagbladet at et dokumentar-team skal lage film om livet til Kamelen.

– Det er mye som har skjedd i livet mitt som folk ikke vet noe om. Her kan jeg også vise frem andre sider av meg selv – enten jeg leker med nevøen, rir på en hest eller kjører cross. Jeg tenker at filmskaperne skal få være flue på veggen. Det blir gøy, har Kamelen selv sagt til BT om filmen.