For noen år siden var det mye oppmerksomhet rundt hydrogenbilene. Mange mente at de kunne bli minst like viktige som elbilene i flere markeder. Men så ble det plutselig ganske stille.

Det betyr imidlertid ikke at verdens bilprodusenter har droppet hydrogen. Tvert imot: Flere av dem jobber med drivlinjer og biler som er på vei ut de kommende årene.

En av dem som er langt fremme her er BMW-konsernet. De avslører nå de første tekniske detaljene for drivlinjen i kommende BMW i Hydrogen NEXT. Samtidig understreker de at hydrogen-teknologi er en viktig del av deres satsing på å tilby utslippsfri mobilitet i fremtiden.

– Vi er overbevist om at flere ulike drivlinjer vil eksistere ved siden av hverandre i fremtiden, siden det ikke finnes én løsning som dekker hele spekteret av kundenes mobilitetskrav over hele verden. Det er sannsynlig at hydrogen og brenselcelle-teknologien etter hvert vil inngå som en fjerde søyle i vår drivlinjeportefølje. Særlig våre store SUV-modeller i X-familien er egnede kandidater for denne teknologien, sier Klaus Fröhlich, styremedlem og ansvarlig for forskning og utvikling i BMW.

BMW-konsernet har samarbeidet med Toyota om å utvikle brenselcelle-teknologi siden 2013. BWW i Hydrogen NEXT er et resultat av blant annet dette arbeidet.

Begrenset pilotserie

I 2022 ruller BMW Groups neste generasjon hydrogen-teknologi ut på veien, med dagens BMW X5 som plattform. Modellen som presenteres i 2022 vil minne om konseptbilen BMW i Hydrogen NEXT, og vil lanseres i en begrenset pilotserie.

Ambisjonen til BMW er å starte serieproduksjon dette tiåret, men tidspunktet vil påvirkes av forutsetningene til de ulike markedene omkring i verden, og at det blir mulig å produsere hydrogen i høy nok skala, til konkurransedyktige priser og med hjelp av bærekraftig elektrisitet.

Hydrogen-drivlinjer kan være ekstra relevant i store personbiler, og for transportbransjen.

Fylles opp på tre-fire minutter

– Brenselcelle-teknologien vil hovedsakelig kunne bli brukt der man nødvendigvis ikke kan hel-elektrifisere transporten direkte, for eksempel langdistanse- og tungtrafikk, sier Fröhlich videre, i en pressemelding.

BMW i Hydrogen NEXT som først ble vist frem på bilutstillingen i Frankfurt i fjor høst, er utviklet med en brenselcelle-teknologi som genererer opptil 125 kW (170 hk) elektrisk energi. Dette skjer gjennom en lynrask kjemisk prosess hvor hydrogen reagerer med oksygen, slik at bilen ikke avgir annet enn vanndamp.

Bilen utstyres med to tanker på 700 bar som sammen rommer opptil seks kilo hydrogen. Disse kan fylles opp på tre til fire minutter, og vil garantere for lang rekkevidde, helt uavhengig av værforholdene.

iX3 er neste fullelektriske bil ut fra BMW, dette er elbil-utgaven av familie-SUVen X3.

Samarbeider med Toyota

Femte generasjon eDrive-teknologi, som introduseres først i SUV-en iX3 i 2020, er også fullt integrert i BMW i Hydrogen NEXT. Et batteri som er plassert over den elektriske motoren injiserer en dose ekstra kraft når man trenger mer akselerasjon, som ved forbikjøringer.

Med en samlet effekt på 374 hestekrefter vil Hydrogen NEXT tilby den samme dynamiske kjøreytelsen som BMW er kjent for.

