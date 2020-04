På tross av oppfordringer fra statsministeren og bransjen om ikke å hamstre mat, har svært mange opplevd at butikkene har gått tomme for varer som knekkebrød, gjær og mel.

Salgs- og markedsdirektør Jan Tvinnereim hos melprodusenten Norgesmøllene bekrefter overfor TV 2 at de har travle dager.

– Salget i mars er doblet i forhold til et normalår, sier Tvinnereim.

– Hva går det mest av?

– To kilo siktet hvetemel. Det har vært særdeles etterspurt hele måneden.

Får ikke fylt på fort nok

Norgesmøllene produserer mel under varemerket Møllerens. Tvinnereim forteller at både de og butikkjedene har stått på sent og tidlig for å få varene ut i butikkene, men at kundene fortsatt kan oppleve at det mangler produkter enkelte steder.

– Det går på hurtighet. Det er ingen mangel på varer, det selges bare fortere enn vi klarer å fylle etter, forklarer han.

Også Lantmännen Cerealia melder om en kraftig økning i etterspørselen, spesielt etter mel og havreprodukter. Lantmännen står blant annet bak merkevarene Regal og AXA.

– Med store deler av befolkningen på hjemmekontor der alle måltider nå spises hjemme, ser vi at forbruket av mel er høyere enn normalt, noe som kan tyde på at interessen for å bake hjemme er økende, skriver sales and marketing director Øyvind Westberg Carlsen i en epost til TV 2.

Også Lantmännen Cerealia produserer for fullt, men de er som alle andre avhengige av at de ansatte holder seg friske og i arbeid.

– Dersom vi skulle havne i en situasjon med mange syke eller i karantene, så kan også vi risikere at vår produksjon blir påvirket. Dit har vi ikke kommet, og vi gjør alt vi kan for å unngå at det skal skje, uttaler Carlsen.

Stort påske-trykk

Norgesmøllene har tre kornmøller i Norge. Alle går for fullt, det er ingen utfordringer med råvarer og driften framover er ikke truet, verken av virus eller andre faktorer, sier salgs- og markedsdirektør Jan Tvinnereim.

Likevel har Tvinnereim litt sommerfugler i magen med tanke på den forestående påsken.

– Dette er ofte veldig store salgsdager. Selv om påskefeiringen blir annerledes for mange i år, forventer vi stor etterspørsel, sier Tvinnereim, som forsikrer at det er mel nok til alle.