En 12 år gammel jente har mistet livet som følger av koronaviruset, melder nyhetsbyrået AFP.

En talsperson for det nasjonale krisesenteret for koronaviruset i Belgia, Emmanuel Andre, har uttalt at «det er en følelsemessing vanskelig situasjon, fordi den involverer et barn, samt at det har opprørt de medisinske og vitenskapelige virksomhetene», ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi tenker på familien og vennene hennes. Dette er en sjelden hendelse, men den opprører oss veldig, uttalte Andre, ifølge AP.

Ingen videre opplysninger om jenta er offentliggjort.

Den belgiske 12-åringen ble det første barnet som har mistet livet av koronaviruset i Belgia.

Emmanuel Andre uttalte at totalt 705 mennesker i Belgia har omkommet av koronaviruset. De belgiske myndighetene forventer at spredningen av viruset vil nå sitt høydepunkt i løpet av de kommende dagene.



Saken oppdateres!