194 innsatte løslatt for å redusere risiko for koronasmitte

LØSLATT: 194 innsatte fra fengsler over hele landet er løslatt før tiden på grunn av koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen

De siste to ukene har 194 innsatte blitt løslatt før tiden for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene.