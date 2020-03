Ny krisepakke: Deler ut 20 milliarder i måneden

Den tredje krisepakken ble tirsdag behandlet i Stortinget, og skal sikre store ekstrabevilgninger til kommunene og bedriftene, samt videreutdanning for permitterte ansatte. Krisepakken ble presentert under en pressekonferanse tirsdag.

Leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), åpner pressekonferansen tirsdag med å informere om at finanskomiteen gir støtte til forslaget om en svært kraftfull kontantstøtte til bedriftene.

– Den er på 20 milliarder månedlig, er tenkt skal vare ut mai. Ytterligere detaljer rundt ordningen skal komme de neste dagene, sier Kapur.

TV 2 oppdaterer saken.

5 milliarder til kommunene

Videre har regjeringen blitt enige om å styrke kommunene og fylkeskommunene med omtrent fem milliarder kroner.

– Noen av pengene skal brukes til å støtte kommunene som er hardest rammet av covid-19, noe skal brukes til å kunne drifte kollektivselskapene, og noe skal brukes til å ruste Norge opp så aktiviteten kommer raskt i gang på andre siden av dette, opplyser han.

– For kommunene er dette bare begynnelsen. Det vil komme mer.

Hadia Tajik (Ap) uttaler under pressekonferansen at sosial rettferdighet var det viktigste for Arbeiderpartiet, og at de mener det må komme mer penger til kommunene i det reviderte statsbudsjettet i mai.

– Tallene på ledige og permitterte arbeidstakere kom på fredag, og det viser at de mest utsatte er lavtlønnede. Det er fattige familier, familier med barn og familier som trenger trygghet, sier Tajik.



Kontantstøtte til bedrifter

TV 2 skrev tidligere om at regjeringen får støtte for sin kompensasjonsordning til rammede bedrifter, som skal fungere som en kontaktstøtte i den tredje krisepakken.

– Norge er et rikt land, men den virkelige formuen vår er folk som går på jobb. Vi har blitt enige om en rekke grep som skal gi trygghet til familiene og bedriftene, sier Kapur under pressekonferansen.

Det betyr at for eksempel frisører og andre som mistet støtten over natten får krav på en kontantstøtte. Det er også forhandlet om formuleringer rundt bevilgninger til kollektivtransportselskapene, som lider av tapte billettinntekter.

Natt til tirsdag fikk TV 2 bekreftet at partiene har blitt enige om en milliard ekstra til ulike veiprosjekter som blir fremskyndet. Blant disse er flere rassiksringsprosjekter.

I tillegg skal investeringer i fangst og lagring av CO2 fremskyndes. Kapur informerer under pressekonferansen om at finanskomiteen har blitt enige om ordninger for miljøteknologi som skal stimulere til omstilling.