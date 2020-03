– En katastrofe for en del barn

Moren til Marius Sjømæling hadde bipolar lidelse og slet med rusmiddelbruk, hovedsaklig amfetamin og heroin. Mye av hans barndom bestod av å passe på moren.

Skolen og fritidsaktiviteter ble hans fristed hvor han kunne få tankene over på andre ting enn bekymringer.

– Det å vite at jeg hadde noen avtaler, noen ting jeg skulle rekke der jeg bare kunne være Marius og ikke forholde meg til hva som foregikk hjemme, var ekstremt viktig for å skape den lille fritiden der jeg måtte konsentrere meg om dansing, eller korps eller trening, sier han.

Derfor mener han at skolene må åpne etter påske.

– Jeg skulle gjerne sett at man kunne være tydelig ovenfor de barna nå. At de laveste trinnene i skolen åpner igjen etter påske. For dette er barn som i utgangspunktet tåler lite uforutsigbarhet. Denne beskjeden hadde vært til god hjelp inn i påsken for disse barna, sier han.

Flere barn tar kontakt

Sjømælingen startet organisasjonen Barn av Rusmisbrukere, med chattetjeneste for at unge skulle ha et sted å henvende seg helt anonymt. Der har pågangen økt de siste ukene.

– Det varierer i alt fra barn som lurer på om mamma eller pappa har et rusproblem til fortellinger om familier med overgrep, vold og rus døgnet rundt, sier Sjømælingen.

Han vet at en del barn har det vondt i denne perioden.

– Akkurat nå så er det veldig mange barn og ungdom som opplever at de er dypt ensomme, de er alene selv om de er sperret inne sammen med familien sin. Det gjør at en del barn og unge føler på håpløshet.

Han er redd de utsatte barna ikke blir sett og hørt under denne krisen.

– Min største frykt er at mange nå får bekreftet at de er alene, at det ikke finnes noen som bryr seg, og at de bare må holde ut og leve med denne hemmeligheten, sier han.

– Uutholdelig for en del barn og unge

Han sammenligner denne situasjonen med julen.

– Alt blir veldig forsterket gjennom en jul eller en påske fordi familien skal være sammen. Forskjellen er; vi vet når julen tar slutt, denne situasjonen aner vi ikke. Den blir forlenget med to uker av gangen. Den uforutsigbarheten, i tillegg til det kaoset som er i hjemmet i løpet av et døgn, det er uutholdelig for en del barn og unge, sier Sjømælingen.

Han mener myndighetene bommer når de forsøker å nå ut til de sårbare barna.

– Myndighetene har vært tydelige på at barn og unge som opplever vold og overgrep skal si ifra. Her finnes det tydelig informasjon om hvor man skal ringe. Mange av de vi snakker med definerer seg ikke inn i den gruppa, sier han og utdyper: