Flere tar kjøkkensaksen i egne hender

Etter regjeringen besluttet å stenge blant annet frisørsalongene, er det flere som tyr til kjøkkensaksen og barbermaskinen.

Vi ba våre Facebook-følgere om å dele sin hjemmeklipp.

Se et knippe utvalg i bildekarusellen øverst i saken.

Seniorfrisør i frisørsalongen Theresesgate 35, Jannicke Talseth Hagen sier dersom du føler trangen til å klippe seg selv, bør du ta så lite som mulig.

– Hår er jo noe som gror ut, men jeg anbefaler ikke å gjøre det. Dersom du likevel må, bør du isåfall klippe så lite som mulig. Man kan driste seg på en luggstuss, sier hun.

Spesiell situasjon

Talseth Hagen påpeker at vi er inne i en spesiell situasjon.

– Vi er jo lite utendørs blant folk. Så om klippen eller fargingen ikke blir like vellykket som du håpte på, er det jo ikke så mange som legge merke til det, sier hun.

Blant bildene TV 2 har mottatt er det flere foreldre som trer inn i frisørrollen. Talseth Hagen påpeker at det krever flere år i lære for å bli frisør.

– Det er kanskje noe man bør tenke over når man går løs med saksa, og resultatet ikke blir helt slik man har sett for seg, sier hun.

I tillegg ber hun foreldre huske på barna, og at de i etterkant kan bli redde for å klippe seg.

– Dersom barn har hatt en traumatiserende opplevelse hvor foreldre har gått bananas med saksen, kan de bli redde for å klippe seg igjen, sier hun.



Ingen tips og triks som kan dekke

Om det er noen tips og triks for at frisyren ikke skal synes like mye, dersom frisyren ikke ble helt som man forventet, har Talseth Hagen étt tydelig svar:

– Nei. Man begynner å skjønne når man setter i gang, at det er mange ting som skal stemme. For en fargebehandling er det mange forutsetninger som skal til for å få et bra resultat. Det samme gjelder klipp. Man kan ikke bare dra håret ut igjen, om det ikke blir som tenkt, sier hun.

Hun oppfordrer til å huske på Alf Prøysen sin barnesang, Jensemanns vise.

– Et sybord til mor ble til et fuglebrett. Det er litt det samme som en hårklipp, men kan ikke gå tilbake til start, sier hun.

– Hold ut!

Talseth Hagen håper folk beholder roen, og ikke tar noen sjanser med kjøkkensaksen.

– Hold igjen alle lyster til å bli kreativ eller gjøre noen store forandringer. Det er lett at det går helt galt, og håret vokser ikke ut igjen over natten, oppfordrer hun.