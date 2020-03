Sir Alex Ferguson var kjent for å bruke sin «hårføner» for å få det beste ut av spillerne. Nå røper tidligere stjernespiss Robin van Persie en historie til So Foot fra skottens siste sesong som Manchester United-sjef.

I 2012/13-sesongen hadde Manchester United fått en luke på 15 poeng på toppen av Premier League-tabellen, men etter et tap for Manchester City var den tolv poeng.

– De fleste managere ville avdramatisert situasjonen, men Ferguson fyrte seg opp. Det kokte fordi to spillere hadde gått ut etter tapet. Dagen etter kampen hadde han bilder av de to spillerne på byen hengt opp på garderobeveggen. Han sa til hele laget: «Ok, gutter, hvis vi ikke vinner ligaen, vet dere at det er på grunn av at de to drittsekkene valgte å dra på byen», forteller van Persie, som ble hentet fra Arsenal før Fergusons siste sesong.

STORKJØP: Robin van Persie kom fra Arsenal sommeren 2012. Foto: Jon Super

Robin van Persie vil imidlertid ikke røpe navnet på de to spillerne.

– De ble slaktet av manageren. Det var utrolig. Han hadde klistret masse bilder fra kvelden på veggen med spillerne time for time: Klokken 02, 03 og 04 for å understreke hvor tullete det var. Han advarte oss alle: «Gutter, hør godt etter. Hvis jeg fra nå av ser en spiller som er ute før pokalen er løftet, så er den spilleren ute. Jeg bryr meg ikke om hvem du er, hvor mange pokaler du har vunnet. Hvis du drar ut, blir du satt ut av laget og solgt, forteller han.

Nederlenderen mener Ferguson var nådeløs, men han hyller gamlesjefen.

– En manager må vite når han skal være tøff og når han må slippe opp. På denne tiden av sesongen var det passende med et utbrudd, og Sir Alex lot ikke den muligheten passere, sier Robin van Persie.

Manchester United vant til slutt Premier League med elleve poeng ned til byrval City. Ferguson forlot deretter klubben, og siden har ikke Manchester United vunnet ligaen.

Robin van Persie ble værende i Manchester United i tre sesonger, men han slet langt mer under David Moyes og Louis van Gaal enn Ferguson.