Det er en måling fra Prognosesenteret fra forrige uke som avslører at folk som skal kjøpe og selge bolig har en litt annen holdning enn for et halvt år siden.

– Andelen som nå sier de vil kjøpe bolig før de selger er blitt kraftig redusert, sier senioranalytiker Carl Christian Mathisen i Prognosesenteret til Dagens Næringsliv.

Men selv om det er færre som vil ta sjansen på å kjøpe bolig før de selger den gamle, er andelen som vil selge først - som for å se hva de har å rutte med - kun økt fra 51 til 52 prosent i samme periode.

Andelen som sitter på gjerdet og er usikre på hva de ville ha gjort, har imidlertid doblet seg, fra 11 til 23 prosent.

Mathiesen kjenner igjen usikkerheten i markedet fra oljekrisen.

Målingen er gjennomført i tidsrommet 20.- 25. mars 2020 med et landsrepresentativt utvalg på 1.073 personer over 18 år.