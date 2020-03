New Yorks guvernør: –Vær så snill, hjelp oss nå

Mandag økte dødstallet i New York med 253 på 24 timer. Det er delstatens hittil høyeste antall døde på ett døgn.

Totalt har 1218 mennesker mistet livet av koronaviruset i delstaten, 918 av disse er i byen New York alene.

Ber om hjelp

New York er hardest rammet i USA, og nå ber guvernør Andrew Cuomo om umiddelbar hjelp. Cuomo sier delstaten har akutt behov for frivillige helsearbeidere, etter det han omtaler som et «svimlende» antall døde.

– Vær så snill, kom til New York og hjelp oss nå, sier Cuomo under sin daglige pressekonferanse. Guvernøren sier delstaten trenger en million nye helsearbeidere for å håndtere krisen.

– Vi har mistet over tusen New Yorkere. For meg har vi passert et svimlende antall allerede. Vi er forbi svimlende, sier den kriserammede guvernøren.

Militærskip bistår

Guvernøren avholdt den daglige pressekonferansen i Javits Center midt på Manhattan. Lokalet som vanligvis brukes til konferanser og konserter, er forvandlet til et midlertidig sykehus med tusen sengeplasser. Forvandlingen understreker den dystre situasjonen New York befinner seg i.

Andrew Cuomo (høyre) undersøker fremdriften på Javits Center. Konferansesenteret har blitt forvandlet til et midlertidig sykehus. Foto: Darren McGee/AP

– Hvis du venter på at stormen treffer, er det for sent. Du må forberede deg før stormen treffer, advarer guvernøren.

Midt i all elendigheten, er det noe etterlengtet godt nytt for Cuomo og resten av New York. Allerede før guvernørens nødrop, har 80 000 tidligere sykepleiere, leger og annet medisinsk personell meldt seg som frivillige. I tillegg har et militært sykehusskip, som også ble sendt til byen etter terroren 11. september, ankommet byen. For New Yorks overfylte sykehus er skipets 1000 sengeplasser gode nyheter.

Militærsykehusskipet USNS Comfort ankom New York mandag. Foto: Mike Segar/Reuters

– Ingen er immun

Natt til tirsdag passerte dødstallet i USA 3000, ifølge oversikten til John Hopkins University. Samme oversikt viser at landet har mer enn 163 000 smittede – klart flest i verden. Nå advarer guvernør Cuomo om at flere delstater vil følge New Yorks dystre utvikling.

– Alle som sier at denne situasjonen kun handler om New York er i fornektelse. Du ser hvordan dette viruset beveger seg på tvers av landet. Ingen amerikaner er immun mot dette viruset, advarer Cuomo.

Medisinske eksperter sier seg enig i guvernørens dystre spådom, og advarer om at også mindre byer vil kunne se en voldsom økning i smittetilfeller de neste dagene.

– Gjennom denne smertefulle opplevelsen har vi lært at smittetallet holder seg stabilt veldig lenge, før det øker litt. Så øker det litt mer, før det kommer helt ut av kontroll, sier Anthony Fauci, amerikanske myndigheters ledende smitteekspert til TV-programmet Good Morning America.