Nordvest i Brooklyn i nabolaget Red Hook ligger baren Sunny’s med perfekt utsikt til både World Trade Center og Frihetsgudinnen. Den drives av norske Tone Johansen fra Frøya i Trøndelag.

I løpet av sine mer enn to tiår i New York har hun vært gjennom både en orkan og noen runder i retten for å hindre at baren skulle bli solgt. Men nå står hun ovenfor en ny utfordring, nemlig pandemien som har lammet hele byen.

– Vi var ikke forberedt og jeg må ærlig innrømme at jeg trodde ikke at det kom til å gå så langt at dem kom til å stenge hele byen rett og slett, sier Johansen til TV2.

New York er blitt ugjenkjennelig de siste ukene. Travle steder som Times Square og Fifth Avenue er nesten folketomme. Barer og restauranter ble beordret stengt av New Yorks guvernør Andrew Cuomo for å forhindre smitte.

– Hvis du ser ute i gatene nå så er det jo som en gammel Western-film. Du ser jo ikke en kjeft, sier Johansen.

Økonomi

Akkurat nå har baren ingen inntekter. Johansen tilbringer mesteparten av tiden på kontoret i andre etasje for å prøve å finne ut hvordan hun skal betale regningene.

– Den største jobben min er jo å sitte på kontoret og ta telefoner og emailer for å få utsatt betalinger. Jeg har stab som må gå på dagpenger og jeg har nå søkt om dagpenger selv. Vi må jo prøve å overleve på noe vis, sier hun.

Utelivsbransjen i New York er beinhard, og for staben på Sunny’s er det en usikker tid.

– Det er jo vanskelig for staben for dem tjener jo mesteparten av lønna si på tips. Sånn er det jo her, sier Johansen.

Amerikanske myndigheter har lovet at Johansen og andre i hennes situasjon skal få hjelp. Kongressen vedtok forrige uke en krisepakke på over 2000 milliarder dollar. Men Johansen er bekymret for at pengene ikke kommer frem tidsnok.

– Det som er litt tricky er jo at jeg trenger pengene nå. Avdragene på lånene må jo betales på slutten av måneden, sier hun.

Optimist

Da orkanen Sandy slo inn over New York i 2012 fikk Sunny’s enorme vannskader. Johansen befant seg i kjelleren da bølgene skylte inn over land og måtte løpe opp trappen da den ble fylt med vann. Det tok mye krefter å gjenåpne baren, men takket være støtten fra naboene ble det mulig. Det er den største utfordringen med koronavirusutbruddet, ifølge Johansen, fordi hele New York nå holder seg innendørs.

– Sandy, den store stormen, var jo helt forferdelig for meg. Men da var det jo masse folk som stilte opp og hjalp til og nå er det jo helt det motsatte. Nå er det jo meg og dattera mi. Og det er det, sier Johansen.

Men når New York endelig kan gjenåpnes er Johansen sikker på at nabolaget nok en gang vil strømme til Sunny’s. Derfor er hun ikke engstelig for at baren har sett sin siste happy hour.

– Jeg er ikke redd for at jeg må stenge baren fordi jeg har så mange supportere og jeg vet at det jeg er forferdelig gammeldags og viktig. Menneskelig kontakt, vi må bare ha det. Det er like viktig som mat og tak over hodet, sier Johansen.