Dortmund-stjernene har de siste ukene levd i isolasjon og trent på egenhånd på grunn av utbruddet av korona-viruset.

Bundesligaen er midlertidig stoppet til 30. april, men trolig vil det gå enda lengre tid før ligaen kan starte opp igjen.

Mens Dortmund venter på en ny dato for oppstart for Bundesligaen igjen, ble spillerne mandag ettermiddag sendt tilbake på treningsfeltet.

Det var imidlertid under strenge regler.

Klubben gjorde det klart at de kun fikk trene to og to sammen på grunn av tiltakene som er iverksatt etter spredningen av koronaviruset.

Bildebyåret DPA, som var tilstede utenfor treningsanlegget, rapporterer at Erling Braut Haaland ikke kunne unngå å glise da han var tilbake på trening på Dortmunds base i Brackel. Nordmannen hadde tydeligvis savnet å trene fotball og kjenne gresset under føttene igjen.

Dortmund-stjernen Emre Can mener det var viktig at spillerne fikk komme tilbake på treningsfeltet igjen.

– Det er viktig å komme tilbake på banen, så spillerne ikke bare går hjemme og kjeder seg, uttaler han til Sport1, ifølge The Daily Mail.

Dortmund hang med i tittelstriden før ligaen ble stoppet av koronaviruset. Erling Braut Haalands klubb lå kun fire bak Bundesliga-leder Bayern München etter 25 serierunder.

Emre Can håper at ligaen vil bli ferdigspilt.

– Dette er en vanskelig situasjon. Vi har fremdeles direkte dueller igjen mot Bayern München og Leipzig, sier han.

Dortmund er samtidig en av klubbene som har donert en stor pengesum for å bekjempe koronaviruset. Det er Can glad for.

– Vi fotballspillere har et stort ansvar. Vi tjener masse penger, og ønsker alle å gi noe tilbake, fastslår han.