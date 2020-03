Influensasyke som intensivbehandles mer enn halvert

Influensa er ufarlig for de fleste av oss, men for noen får det alvorligere konsekvenser som fører til sykehusinnleggelser og dødsfall. Dette gjelder spesielt for personer i risikogruppene.

Færre influensasyke innleggelses

– Hittil i vinter har det totalt vært omtrent 2800 innleggelser på landsbasis fra og med uke 40 i 2019 til og med uke 12 i 2020. Dette er færre enn i mange tidligere sesonger, sier Ragnhild Tønnessen, som er seniorrådgiver i avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvert år sliter titusenvis av nordmenn med feber, hoste og muskelverk. Influensa kommer ofte i epidemier og herjer med oss stort sett fra november til april.

Gjennomsnittet per sesong, som strekker fra uke 40 til uke 20 påfølgende år, er ifølge Tønnessen på omlag 5000 sykehusinnleggelser.

Færre må intensivbehandles

– Det har vært en ganske mild influensasesong så langt i år. Har færre enn normalt vært innlagt på intensivavdelingene?

– Det er riktig. Så langt ser det ut til å være færre intensivinnleggelser for influensa i vinter sammenlignet med de andre sesongene vi har data for.

– Hvor mange har vært innlagt og fått intensivbehandling på sykehus hittil i år?

– FHI mottar data fra Norsk intensivregister over antall personer med bekreftet influensa som mottar intensivbehandling. Fra og med uke 40 og til og med uke 12 har det vært 73 intensivinnleggelser med laboratoriebekreftet influensa, bekrefter Tønnessen overfor TV 2.

Til sammenligning ble det registert 168 innlagte i samme periode i fjor.

Smittetiltak kan gi færre influensasyke

– Vil koronaepidemien føre til at færre får vanlig influensa på grunn av smitteverntiltak, og at vi dermed kan oppleve færre døde i denne gruppen?

– Det er sannsynlig at smitteverntiltak som god hostehygiene, hyppig håndvask og økt avstand mellom mennesker vil gi færre influensasyke. Dette har vi allerede sett tegn til i FHIs influensaovervåking.

Tønnessen presiserer at det er flere enn tidligere som har vaksinert seg mot influensa denne sesongen, noe som også kan bidra til noe av det bildet vi ser.

– Hvordan tiltakene slår ut på antall dødsfall av influensa er veldig interessant å se nærmere på, mener Tønnessen.

Det oppgis ofte at rundt 900 mennesker dør av influensa årlig. Tønnesen nyanserer dette bildet.