En rekke møter mellom opposisjonen og regjeringspartiene er i kveld blitt utsatt.

Kvart på ti mandfag kveld samlet alle partiene seg i Stortinget.

I hovedsak har partiene forhandlet om hvor forpliktende formuleringene skal være rundt økte bevilgninger til kommunene, og om den reduserte momssatsen skal senkes ytterligere.

I et brev til Stortinget skrev regjeringen mandag formiddag at de ønsker å komme tilbake bevilgningene til kommunene i revidert nasjonalbudsjett i mai. Derimot er det et krav fra opposisjonen at kommunene skal få økte bevilgninger for å dekke ekstrakostnader nå.

TV 2 har sett en skisse der det foreslås fem milliarder mer til kommunene og hvor staten forplikter seg til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med krisen.

Partiene forhandler om regjeringens tredje krisepakke, som finansminister Jan Tore Sanner og Erna Solberg presenterte fredag.

Regjeringen får støtte for sin kompensasjonsordning til rammede bedrifter, som skal fungere som en kontaktstøtte. Mandag formiddag fortalte TV 2 at den var kostnadsberegnet til 50 milliarder frem til utløpet av mai, og deretter 20 milliarder hver måned den fortsetter.

Det forhandles også om formuleringer rundt bevilgninger til kollektivtransportselskapene, som lider av tapte billettinntekter.

Saker oppdateres.