– Hvorfor det?

– Da vil regnestykket vise at sykelighet og dødelighet er lavere enn vi har antatt, og i tillegg vil det bety at noen i befolkningen er immune, forklarer assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

– Problemet er at vi vet ikke hvor lenge man er immun, og fordi viruset kan muttere seg, vet vi heller ikke om de som har hatt det, vil være immune dersom viruset kommer tilbake i flere bølger, fortsetter han.

– Et viktig tall

Frem til nå har ikke helsevesenet hatt kapasitet til å teste symptomfrie nordmenn for viruset.

Nå som testkapasiteten øker, vil Folkehelseinstituttet (FHI) prioritere å gjennomføre tester på et representativt utvalg av befolkningen.

– Testen vil gi en prevalens, altså et tall på hvor mange som har smitten på én dag. Det kan være et viktig tall å få vite for å få inntrykk av hvor mange som bærer smitten uten å ha alvorlige symptomer eller uten å bli alvorlig syke, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Sammen med flere forskningsmiljøer i Norge ser FHI nå på hvordan de raskest og best mulig skal få gjennomført undersøkelsen.

Ser til Island

Nylig gjennomførte islandske myndigheter en lignende undersøkelse. Blant 5.000 representativt utvalgte islendinger ble det påvist smitte hos 0,86 prosent av dem.

– Er det grunn til å tro at vi har et lignende tall i Norge?

– Det vet vi ingenting om, men det er lite sannsynlig at vi har et veldig høyt tall på prosentskalaen. Vi har ikke hatt viruset så lenge i Norge, og det er ikke mange uker siden vi mistet sporbarheten til smittetilfellene, sier Nakstad.

Han tror ikke at resultatene vil bli klare denne uken, men anslår at svarene vil komme «ganske raskt».

Selv om det finnes flere grunner til å håpe på et høyt mørketall – særlig dersom immuniteten hos de som er smittet, viser seg å vare i flere år – presiserer FHI at de ikke vil håpe at mørketallet er høyt.

– Vi håper å få et sant svar, slik at vi på best mulig måte kan legge en videre strategi for håndteringen. Samtidig håper vi jo i sum at så få nordmenn som mulig skal få denne smitten, sier Forland.