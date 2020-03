Ahus har i alt 62 pasienter som er innlagt med koronasmitte, 24 av dem i intensivbehandling. Av disse er 15 pasienter i respirator.

Samtidig har sykehuset foreløpig 27 intensivplasser. Dermed er nesten alle plassene fylt opp allerede før bølgen av koronapasienter er ventet.

Ifølge nettstedet aldrimer.no har Ahus nå bedt om å få låne respiratorer fra andre sykehus. Mandag skal Helse sør-øst vurdere om pasienter i større grad må omdirigeres til andre sykehus.

Øker kapasiteten

På Ahus skal antall plasser økes til totalt 33 i første omgang. I tillegg skal det etter planen opprettes ytterligere 32 plasser. I alt skal sykehuset fremover kunne ta imot 185 koronapasienter samtidig.

– Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette, må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til med intensivplasser, opplyser pressesjef Geir Boye Lindhjem.

Kapasiteten økes nå i takt med utviklingen, sier han.

Frp: Bruk privat kapasitet

11. mars fortalte generalsekretæren ved LHL-sykehuset ved Gardermoen at det private sykehuset har 13 intensivplasser klare til bruk, i tillegg til 150 sykehusplasser og 100 sengeplasser ved pasienthotellet. Nå er sykehuset i beredskap som koronaisolat.

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, mener at Ahus' utfordring med sprengt kapasitet kan løses på noen dager ved å ta i bruk de private sengene.

– Private sykehus er ikke et problem, men en del av løsningen. Det kan umulig være vanskelig for Bent Høie å gi grønt lys for også disse aktørene. Helseministeren har midlene til å løse dette, han må bare tørre å bruke dem, sier hun.