India har innført portforbud som følge av koronapandemien, og en av landets politimenn har funnet en kreativ måte å få folk til å holde seg innendørs på.

Det skriver CNN.

Politibetjent Rajesh Babu jobber i Indias fjerde største by, Chennai.

På jobb i en av byens mange kontrollposter, bruker han en hjelm utformet som koronaviruset, med røde spisser og kuler i tuppene, og med et visir som skal beskytte mot smitte.

Iført hjelmen, stanser han biler og motorsyklister for å informere dem om risikoen de utsetter seg selv og andre for.

VEKKER OPPSIKT: Rajesh Babu avbildet på kontrollposten foran to indere iført munnbind. Foto: Arun Sankar/AFP

Trosser forbudet

Det er den lokale kunstneren B. Gowtham som har laget hjelmen.

Gowtham står bak kunstorganisasjonen Art Kingom.



Han forteller nettstedet at han la merke til at indere hadde lite kunnskap om viruset og hvordan man skal unngå å få det, og at de derfor trosset portforbudet.

– Folk er ikke hygieniske nok. Vi har blitt beordret av regjeringen til å ikke gå ut, men fortsatt ser vi folk som er utendørs uten sikkerhetsutstyr, uten masker, sier han.

SJEKK: Rajesh Babu kontrollerer en person som kjører under portforbudet i byen. Foto: Arun Sankar/AFP

Usynlig fare

Kunstneren mener at indere ikke tar pandemien seriøst fordi viruset ikke er synlig for det blotte øye. Derfor bestemte han seg for å lage hjelmen for å vise dem hvordan viruset er.

– Folk kommer til å bli redde, sier han.

KLAR FOR KONTROLL: Rajesh Babu og kollegene holder vakt i Chennai. Foto: Arun Sankar/AFP

Kunstneren forteller at samtlige butikker i byen var stengt da han skulle lage hjelmen. Derfor måtte han være kreativ, og han brukte blant annet aviser og tørkeruller for å utforme den.

Deretter ga han hjelmen til politibetjent Babu, som tente på ideen om å opplyse indere på denne måten.

Nå stanser han bilister og motorsyklister – spesielt hvis han ser at de ikke bruker munnbind. Da later han som om han er viruset, og sier:

– Hvis du kommer ut, kommer jeg inn.

ALVORSPRAT: Rajesh Babu tar en prat med et par som er blitt stanset i kontrollen. Foto: Arun Sankar/AFP

Vil stanse spredningen

Ifølge Johns Hopkins Universitys koronaoversikt, har 1074 personer i skrivende stund testet positivt på koronaviruset i India, og 29 har mistet livet som følge av det.

Forrige tirsdag annonserte landets statsminuster Narendra Modi (69) at hele landet skulle stenges ned i håp om å unngå ytterligere spredning av viruset.