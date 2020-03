På et ekstraordinært pressemøte mandag varslet Danmarks statsminister Mette Frederiksen en mulig lettelse i tiltakene etter påske.

– Det krever imidlertid at befolkningen fortsetter å oppføre seg fornuftig i ukene som kommer, slik at smittespredningen kan holdes nede så langt det lar seg gjøre, sier statsministeren på pressekonferansen i København mandag.

Hun tar imidlertid forbehold om økende smittetall.

– Hvis danskene møtes og samles, så kan vi ikke åpne Danmark etter påske. Da kan vi heller komme i den motsatte situasjonen, hvor vi må stramme inn enda mer, sier hun.

– Vi står foran en merkelig tid. Vi vil oppleve at flere blir syke, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åpning av samfunnet, sier Fredriksen.

Hun skisserte en åpning hvor elever for eksempel går på skolen på forskjellige tidspunkt av dagen, eller at folk er på arbeidsplassen til forskjellige tider.

– Hvis vi dansker i de neste to ukene fortsetter å stå sammen ved å holde avstand, og hvis tallene er fornuftige og stabile, vil regjeringen starte en forsiktig og kontrollert åpning over påske, sa Frederiksen.

Hun har snakket med de andre partilederne i Folketinget og med partene i arbeidslivet.

– Skal åpne opp samfunnet

Å teste flere er forutsetningen for å åpne samfunnet igjen. Danske helsemyndigheter har varslet at de skal teste flere.

Danmarks statsminister kaller det en første forsiktig åpning av det danske samfunnet, men at det krever innsats fra danskene de neste ukene.

Hvis en eldre og den pårørende begge tester negativt, er det ingenting i veien for at de kan besøke hverandre, mener hun.

– Vi skal åpne opp samfunnet der det er mest nødvendig og ta hensyn til smittefaren. Jeg vet at mange har det hardt i denne perioden. Våre eldre og våre mest sårbare grupper. Vi ber i virkeligheten om at de svakeste skal være de sterkeste i denne tiden, og dette er et barskt budskap, sier statsminister Mette Frederiksen.

Så langt er det registrert 2.733 smittede og 77 døde i koronaepidemien i Danmark. Helseminister Magnus Heunicke sier at gjennomsnittsalderen på de døde er rundt 81 år.