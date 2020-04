Gult er kult! Om det var hele nasjonens påske-brus, Solo, som fant opp dette enkle, men geniale, slagordet hat det ikke lyktes oss å finne ut av. Men den gule appelsindrikken har i alle fall bombadert oss med budskapet om at nettopp gult er kult gjennom flerfoldige tiår.

Akkurat nå har den gule brusen, som er Norges fjerde mest solgte, sin høysesong akkompagnert av Kvikk-Lunsj og appelsin. Dette er vel nærmest en vedtatt oppskrift på påsketur-meny?

Før slagordet om at gult er så innmari kult, markedsførte Solo seg gjennom det sporty knyttet opp mot idretter som seiling og ski. Og nå begynner vi å nærme oss sakens kjerne. For også en del biler har opp i gjennom årene hatt gul lakk.

Det er utvilsom på de mest sporty modellene at fargen har gjort den største suksessen. Vi har tatt en liten titt på noen av ikoniske bilmodeller som kan og kunne leveres i denne knæsje påskefargen.

Lamborghini Miura

Dette designet har virkelig tålt tidens tann.

Lamborghini Miura går for å være verdens første superbil. Bilen har et helt unikt design. Chassiset ble vist første gang i 1965 på bilutstillingen i Torino og publikum var i ekstase selv om bilen ikke hadde noe karosseri!

I 1966 var bilen endelig klar og folk ble ikke skuffet – for å si det pent. Ekstasen eskalerte ytterligere.

Bilene som ble produsert mellom 1966 og 1973, var utstyrt med midtmontert V12-motor på 4 liter og hadde en ytelse på mellom 350 og 385 hestekrefter. Bilene hadde definitivt farger som gjorde at den ble lagt merke til i trafikken. Vi kan jo nevne oransje, gift-grønn og selvfølgelig gul!

Se hvilken superbil som sto gjemt i skuret:

Volvo 850 T-5R

Også Volvo har lekt seg med gult.

Volvo 850 T-5R fikk fort tilnavnet T-gul, det sier ikke så rent lite om hvor mye fargen betydde for denne bilen som på mange måter ble et slags vendepunkt for Volvo.

Det trauste og snusfornuftige var borte, det sporty og lekne fikk mer prioritet. Selv om den også ivaretok kjerneverdier som høy sikkerhet, gode seter og et Volvo-typisk design.

Den ble faktisk utviklet delvis i samarbeid med Porsche. Både motoren på 240 hk / 300 Nm og girkassene fikk de hjelp fra Tyskland til å lage. Det ble så bra at den gjorde sprinten fra stillestående til 100 km/t på 6,9 sekunder.

850 T-5R var tilgjengelig i tre farger: Krem gul, Black Stone og Dark Olive Pearl. Gjett hvilken farge den huskes best for ...

Dette er bilen som startet stasjonsvogn-eventyret for Volvo

Toyota Supra

Nei, Toyota er ikke bare folkelig fornuft, det er Supra et godt bevis på.

Toyota er mest kjent for å lage folkelige og fornuftige biler. Men de har definitivt noen lekre sportsbiler på samvittigheten også. Betegnelser som 2000 GT, Celica og ikke minst Supra er alle eksempler på nettopp det.

Etter hele 17 års fravær gjorde Supra comeback i fjor. Denne gangen som et samarbeid med BMW og bilen bygger på samme "oppskrift" som Z4. I kjent sportsbilånd med rekkesekser foran og drivhjulene bak. Så kommer en firer på 2-liter med turbo om kort tid.

Kort akselavstand, bred sporvidde, lav vekt, lavt tyngdepunkt og et ekstremt stivt karosseri skal bidra til hvasse og morsomme kjøreegenskaper.

Denne femte generasjon av sportsbillegenden Supra leveres i åtte farger. Deriblant selvfølgelig gul!

Mer om nye Toyota Supra finner du her

Porsche 911 RUF CTR Yellow bird

Gul Porsche, det blir ikke feil det heller.

Utover på 70- og 80-tallet var ikke Porsche redde for å sette farge på bilene sine. Den aller mest ikoniske i så måte er nok RUF CTR, som fikk tilnavnet Yellow bird. Det levner vel liten tvil om lakkfargen?

Denne er omtrent like sjelden som hønsetenner og baserte seg i utgangspunktet på det smalere Carerra karosseriet (for lavere luftmotstand). Både vekt og aerodynamikk var fokusområder, foruten motoren. Den var forøvrig på 3,4 liter og hadde en ytelse på 463 hestekrefter. Den gjør 0-100 km/t på 3,65 sekunder. Mens toppfarten på over 340 km/t gjorde RUF CTR til verdens raskeste bil da den var ny.

Som nevnt, dette er sjelden vare, mellom 50 og 60 biler produsert. Men fortvil ikke. Porsche har vært flittige til å helle gul lakk i lakksprøytene sine på mange ulike modeller. Så om du har lyst på gul Porsche, er det absolutt håp.

Brukt Porsche: De som kjøpte denne har tjent mye penger

Hummer H2

Gul Hummer, da snakker vi påske-SUV!

SUV-er er sjeldent lakkert i gult. Men SUV-en med design omtrent som et pengeskap er et hederlig unntak. Vi snakker om Hummer H2. En bil som slett ikke behøvde en signalfarge. Den var jo ruvende nok i seg selv. Men noen liker jo å synes bedre enn andre.

Noen av disse gul-lakkerte fant også veien hit til Norge. Hummer følger amerikansk oppskrift. med V8-motor under det høye panseret, automatgir og selvfølgelig firehjulsdrift.

Noen sportsbil er den ikke, selv om den er aldri så gul. Men den tar seg til gjengjeld godt fram i terrenget. Hummer ble nærmest over natten symbolet på store og forurensende SUV-er da den grønne bølgen skyllet over verden. Kombinert med tøffe økonomiske tider for General Motors (GM) gjorde det at bilmerket forsvant i 2009.

Derfor forsvant Hummer

Video: Vi du vite mer om Porsche 911 og historien rundt? Da må du se denne videoen