Avslører kjæreste på TV

SPOILER: Denne artikkelen forteller hvordan det går går i siste episode av «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Den siste tiden har det florert rykter om kjendis-stylist Jan Thomas har funnet den store kjærligheten. Nå ser det ut til at vi har fått svaret.

I TV Norge-serien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen», følger vi 52-åringen ned til Sør-Afrika i håp om å finne en kjæreste.

I finaleepisoden sto det til slutt mellom to finalister; Thor Ottarsson Eikland (28) og Harlem Alexander (32).

Vanskelig å holde det skjult

Det ble et sjokkerende øyeblikk for deltakerne da Jan ikke klarte å velge, og Jan ville reise hjem før det endelige valget ble tatt.

Innspillingen av serien tok slutt i fjor høst. Romanserykter har florert siden den gang, og i et intervju med God kveld Norge fortalte Jan Thomas at det å holde resultatet, og en eventuell kjæreste skjult, har vært utfordrende.

MÅTTE VELGE: Det sto opprinnelig mellom 12 deltakere da serien startet.

– Det er vanskelig, selvfølgelig, og jeg ser at det kommer med utfordringer. Men oppi det hele, både for meg og en eventuell drømmeprins, så tror jeg situasjonen er grei. For det gir oss tid til å bearbeide og kjenne på hvordan det er når ikke kameraene er rundt, fortalte en da hemmelighetsfull Jan Thomas.

Ekte kjærlighet

Siste episode av serien, som kom ut på Dplay mandag kveld, ble filmet hjemme i Norge. Her har Jan har tatt et valg uten kamera til stede, og til slutt ble det klart at Harlem Alexander vant hjertet til 52-åringen.

– Siden jeg kom hjem har jeg fått kjenne å ta på dette forholdet. Vi har kommet så langt, forteller en følsom Jan Thomas til programleder Synnøve Skarbø i siste episode.

FORELSKET: Jan Thomas og Harlem Alexander kysser hverandre som kjærester foran kamera. Foto: TV Norge.

Det nyforelskede paret kysser og klemmer på hverandre gjennom hele episoden. Harlem jobber som frisør i Oslo, og paret har tilbrakt mye tid sammen siden innspillingen sluttet.

– Det å kjenne på ekte kjærlighet igjen etter så mange år, det er helt fantastisk, forteller Jan Thomas til Skarbø.

Tok med eksmannen som støtte

Jan Thomas var i syv år gift med Christopher Mørch Husby (30). Ekteskapet tok slutt i 2015, men de har holdt et tett bånd siden den gang. Det ble bevist da Christopher dukker opp i serien til Jan. Nå føler stylisten endelig på samme type kjærlighet igjen.

– Dette er første gang siden ekteskapet mitt at jeg har tiltatt meg å gå så langt med noen. Nå når jeg har fått noen i livet mitt så føles det så trygt og riktig, sier Jan i episoden.