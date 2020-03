Slik skal legene prioritere hvem som får hjelp

Før helgen kom Helsedirektoratet med et notat som gir helsevesenet føringer og støtte til krevende beslutninger der det handler om å prioritere.

Kort fortalt: Hvem skal få hjelp nå, hvem kan få hjelp senere og hvem skal ikke få hjelp i det hele tatt?

Bakgrunnen for notatet er at det forventes en stor vekst av pasienter med koronavirus. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseplager.

«Denne situasjonen vil gi ressursknapphet og stille krav til omstilling og krevende prioriteringer. Dette vil innebære å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlingen, og at noen som i dag får behandling ikke vil få behandling», heter det i notatet.

Tre kriterier

I spesialisthelsetjenesten, altså på sykehusene, er det tre gjeldende prioriteringskriterier: Nyttekriteriet, alvorlighetskriteriet og ressurskriteriet.

Nyttekriteriet: Den forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker sannsynligheten for overlevelse eller redusert funksjonstap, fysisk eller psykisk funksjonsforbedring, reduksjon av smerter og økt fysisk, psykisk og sosial mestring, heter det i notatet.

Alvorlighetskriteriet: I notatet heter det at et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra risiko for død eller funksjonstap, graden av fysisk eller psykisk funksjonstap, smerter og graden av fysisk, psykisk og sosial mestring. Det heter også at tap av fremtidige gode leveår har betydning for graden av alvorlighet.

Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på. Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for prioritering, ifølge notatet.

Skal vurderes samlet

I notatet skriver Helsedirektoratet at disse tre kritieriene skal vurderes samlet og at de skal veies opp mot hverandre.

«Jo mer alvorlig en tilstand er, eller jo større nytte et tiltak har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres. Lav alvorlighet og begrenset nytte av et tiltak kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav», heter det.

Det står også at «alder ikke er et selvstendig prioriteringskriterium, men at det sammen med andre forhold vil ha betydning i den helhetlige vurderingen som må gjøres».