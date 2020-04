Da Abiel Tesfai (31) og Izabell Ekeland (29) reiste hjem fra Setnesmoen, fant de ut at befalene i «Kompani Lauritzen» faktisk jobber i Forsvaret til daglig.

– Jeg trodde alltid at befalene var skuespillere, sier Tesfai.

På premierefesten til det nye suksessprogrammet, benyttet han og Ekeland anledningen til å rose alle befalene for den fantastiske innsatsen deres på militærleiren.

Trekker frem «fenrik»

En av befalene som får mest TV-tid, er «fenrik» Geir Aker (44).

– Jeg tror Geir er Norges beste skuespiller. Desidert Norges beste skuespiller, sier Tesfai, før Ekeland avbryter:

– Eller Norges beste komiker! Jeg tror ikke vi har en like bra komiker som ham, sier hun lattermildt.

AUTORITÆRE: Selv om alle befalene er svært autoritære i programmet, blir de godt likt av TV-seerne. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Aker holdt privatlivet for seg selv under innspillingen, og fortalte ingen av deltakerne at han egentlig jobber som løytnant. Han setter pris på de hyggelige tilbakemeldingene fra kjendisrekruttene.

– Jeg fikk også høre det, at de hadde begynt å gjette på hvem disse rare menneskene var. Jeg fikk også høre at de trodde jeg var psykolog, misfornøyd komiker og skogvokter. De var kreative, sier 44-åringen, og fortsetter:

– Skuespill er ikke så fjernt gjettet. Man må forstå rollen, vi skal få noe ut av de. Vi må spille noe, så noe trigges i de. Skal man holde ut i et slikt miljø, så må man ha glimt i øyet. Når deltakerne skjønner at det finnes et glimt i øyet, så begynner det å bli levelig. Det kan også bli gøy!

Steinar Sevaldsen passet godt på kjendisene. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Var spent

Gjør man et raskt Google-søk og klikker inn i forskjellige forum på internett, finner man raskt ut at samtlige av befalene som figurerer på TV-skjermen har blitt svært populære.

Mange har fått medieoppslag i lokalpressen, og enda flere blir omtalt og hyllet på sosiale medier.

TV 2 møtte også en annen av folkefavorittene, Steinar Sevaldsen (49), som spiller rollen som løytnant i «Kompani Lauritzen».

– Kjendisene imponerte noe voldsomt, det skal de ha! Vi var litt spente på hvor nivået lå, men innsatsen var helt formidabel.

Sevaldsen spiller løytnant i TV-programmet, men er egentlig oversersjant.

– Jeg tror deltakerne så særtrekkene våre etterhvert. Vi slapp opp litt, og da fikk jeg et spørsmål om jeg var bestefar. Da jeg sa nei, svarte hun: «Du blir sikkert en god en!».

