Sander Berge: – Har fått beskjed om når de tror ligaen skal starte igjen

Se «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo kl. 17.00

Norges landslagsspiller Sander Berge ble kjøpt til Sheffield United fra belgiske Genk i januar, og rakk akkurat å få med seg fire kamper for klubben før Premier League ble stoppet på grunn av den vedvarende spredningen av koronaviruset.

22-åringen ble forøvrig tidenes dyreste Sheffield United-spiller da han ble hentet for over 200 millioner kroner i januar. Han rakk akkurat å flytte fra en hotelltilværelse til leilighet i Sheffield før Premier League-sesongen ble stoppet.

– Jeg er fremdeles i Sheffield, og rakk akkurat å flytte inn i leilighet før pandemien kom. Det var bra, for det hadde vært trist å bare bli sittende på hotellet, sier Berge til TV 2.

GLEDER SEG: Sander Berge gleder seg til kampene starter igjen i Premier League.

Han driver mye egentrening om dagen. For klubben både håper og tror at Premier League-sesongen kommer til å bli avsluttet i juni.

– Det blir mye trening. Vi avsluttet fellestreningene senere enn andre, og spilte en internkamp for vel bare ti dager siden. Mandag forrige uke ble vi imidlertid sendt hjem med et egentreningsprogram som vi skal følge i to-tre uker. Deretter er planen at vi skal samles for en preseasong-camp 5. mai, før vi starter med kamper igjen 1. juni, opplyser Berge, før han legger til:

– Men ting kan jo endre seg fra dag til dag. Jeg trener imidlertid mye. Det er intervall med sykkel før frokost. Så er det å spise og sende resultater inn til klubben. Senere på dagen blir det en løpeøkt med styrke. Vi har fått beskjed om å holde oss klare til sesongen sparkes igang igjen, påpeker han.

Følges tett opp av klubben

Klubben følger nøye med på at spillerne følger treningsopplegget nøye.

– I løpet av egentreningsperioden må vi komme inn til klubben for å måle fettprosent og slike ting. Etterhvert vil vi også få trene i grupper, men også det kan endre seg. Treneren sier også at han håper vi kan få spilt tre treningskamper før vi går løs på siste del av sesongen, oppsummerer Berge.

– Føler du det blir nok tid til å komme i fotballform igjen?

– Jeg føler at jeg trener tøffere nå enn vanlige uker, men vi går jo glipp av fotballspesifik trening, og får ikke kamper nok til å bygge opp rytmen igjen. Men det er rart, jeg har aldri hatt en så lang sesong, der vi håpet på å avslutte raskt, så går vi inn i en dvale-periode. Det er annerledes, påpeker Berge.