Det er fire år siden sist «Robinsonekspedisjonen» gikk på skjermen i Norge.

Nå skulle reality-suksessen etter planen gjøre comeback på TV3 med ny innspilling i sommer, men utbruddet av koronaviruset har gjort dette umulig.

– Situasjonen vi er i nå tvinger selskaper i hele verden til å sette ting på vent, og det gjelder også NENT Group og innspillingen av Robinson, forteller Fredrik Olimb, pressesjef i Viaplay, til God kveld Norge.

Skulle bli sendt i 2021

Ifølge TV3 skulle innspillingen etter planen pågå i juni og juli i år, med en forventet premiere i 2021.

– Selv om produksjonen er utsatt håper vi å gjennomføre den senere i år, og vi vil informere potensielle deltakere og seere så fort vi vet noe konkret om den nye sesongen, skriver Olimb.

En ny innspilling av det kjendisspekkete kokkeprogrammet «Camp Kulinaris» er det heller ikke tatt en avgjørelse for.

– Hva gjelder Camp så ser vi på ulike løsninger for å spille inn en ny sesong, men dette blir ikke avklart før nærmere sommeren, skriver Olimb.

Kan ramme flere

Etter det God kveld Norge erfarer spøker det for flere TV-program som i utgangspunktet skulle spilles inn i 2020.

I desember kunngjorde Discovery at de i år skulle lage to sesonger av Ex on the Beach. Mens den første sesongen går på lufta per dags dato, er det ikke klart når innspillingen av høstsesongen vil foregå.

PÅ LUFTA: Melina Johnsen er en av deltakerne som gjør comeback i sesong 3 av Ex on the Beach. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det jobbes for å finne løsninger for alle planlagte innspillinger, men situasjonen i landet og verden nå gjør at noen produksjoner må skyves på og for andre vil det måtte gjøres endringer og tilpasninger, skriver Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery, i en mail til God kveld Norge.

Hun vil derimot ikke spesifisere om dette gjelder innspillingen av neste sesong av «Ex on the beach».

Discovery produserer også «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» og «71 grader nord». Sistnevnte program pleier å ha innspilling på våren.

– Vi jobber for å lage et best mulig tilbud, både på kort og lang sikt, og samtidig følge myndighetenes råd og ivareta helse og sikkerhet for cast og crew. Vi har bedt produksjonsselskapene gjøre fortløpende vurderinger for alle produksjonene våre nå, skriver McBride.

TV 2 avventer

Hva gjelder TV 2 sine egne realityprogrammer, er det ingenting som er avlyst per dags dato.

Søndag stakk Eirik Alfred Tesaker av med seieren i årets sesong av «Farmen kjendis». Kjendisversjonen har vanligvis innspilling på vårparten, mens «Farmen» har planlagt årets innspilling på sensommeren.

«FARMEN KJENDIS»: Årets deltagere under fjorårets innspilling på Gjedtjernet gård i Grue kommune. Foto: Espen Solli

Også innspillingen av «Sommerhytta» skal i utgangspunktet foregå i vår, ved landets største innsjø Mjøsa.

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, skriver til God kveld Norge at programmer som er eller skal i opptak de kommende ukene, påvirkes i ulik grad av koronasituasjonen – og hun kan ikke kommentere enkeltprogrammer.

– Vi jobber for å finne gode løsninger for alle produksjonene våre. Per nå er det ingenting som er avlyst, og vi har som mål å finne løsninger som gjør at vi fortsatt kan få programmene våre på luften, om enn i andre formater enn det som er mulig i en normal situasjon, skriver Willand.