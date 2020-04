Denne matkassen får terningkast 6

Kokken Benjamin prøver seg på den litt mer tidkrevende retten, Thai-kylling. Han bruker 16 minutter og 30 sekunder og da er retten ferdig dandert på tallerkenen.

Så rettene lever opp til ekspress-navnet, men hvordan smaker de:

– Det var veldig godt, sier tvillingene og trekker spesielt frem den ferske mozzarella`en.

– Jeg savner litt hvitløk, sier mamma Lisbeth.

Kokken Benjamin savner også litt krydder i sin thai-kylling.

– Skal jeg være litt kritisk kokk hadde jeg hatt mer smak i sausen. Litt mer krydder.

Han synes Godtlevert burde lagt ved mer krydder og litt kokosmelk for de som ønsker mer smak i retten.

Adams krydder

Familien blir mer imponert over Chili Con Carne fra Adams Matkasse. Den synes de er perfekt krydret.

– Dette er veldig godt. Denne må vi lage flere ganger, sier tvillingene når de spiser retten.

Kokken føler derimot at det mangler chili og mener den burde vært mye mer krydret. Så her er kokken og familien splittet i synet.

Feinschmecker

Kokkeløren faller i smak hos både kokken og familien.

– Masse deilige smaker. Tommel opp, sier familien om den ovnsbakte torskeloinen med kremet skorsonerrot og knuste poteter med gressløk.

– Fisken deler seg fint og smaker nydelig sammen med potetene med gressløk olje og den deilige kremede skorsonerroten, skryter kokken etter å ha smakt på retten.

Men familien synes det er litt vanskelig å følge oppskriften hos Kokkeløren i forhold til Adams Matkasse og Godtlevert som har veldig enkle forklaringer på hvordan rettene skal lages.

Stiv pris

DYRT: Ikke gratis å få matkasse på døra. Foto: TV 2 hjelper deg

Levering på døra og gode lokale leverandører er ikke gratis.

Kokkelørens familiekasse koster 945 kr og Godtleverts ekspresskasse koster 949 kr for tre middager. Adams Fri for-matkasse koster 1099 kr, men da får man 4 middager.

– Over 300 kroner for en middag til familien er dyrt, mener mamma Lisbeth Frøhaug.

Hos Godt Levert og Adams matkasse kan man kjøpe ekstra middager og da blir prisen per middag redusert til rundt 240 kr.

– Det er litt mer levelig, sier Lisbeth.

Vinneren er ...

Alt i alt lander Godtlevert på en tredjeplass med en sterk terningkast 4, Adams Matkasse får 5 på terningen og vinneren er Kokkeløren med terningkast 6.

IMPONERT: Hva var det kokken Benjamin likte best med matkassene.

Kokkens vurdering av matkassene

Kokken Benjamin Vikse Roth har med egne ord oppsummert hva han liker og ikke liker med de forskjellige matkassene.

Godtlevert

ENKELT: Ekspresskassen gir mat på bordet raskt. Foto: Godtlevert

Førsteinntrykket av ekspresskassen til Godtlevert er bra. Det er en oversiktlig meny med tre enkle, men kanskje litt kjedelige retter. Den lever opp til ekspress-navnet siden mye av grønnsakene ferdig kuttet, og det er noen ferdige sauser.

Alt smaker helt greit, men jeg personlig skulle ønske vi fikk med for eksempel litt kokosmelk til satay kyllingen, eller i alle fall tips om å bruke det for å få mer fylde. Kunne tenkt meg litt ekstra chili og krydder. Pastaretten mangler også det lille ekstra og blir derfor litt kjedelig.

Dette er en grei kasse for dem som har det travelt og ikke liker å stå lang tid over kjelene.

Adams matkasse

KREATIV: Adams Matkasse er litt mer spennende enn Godtlevert.

Fri for-matkassen til Adam har enkle, men litt mer kreative og spennende retter en Godtlevert. Rettene går fort å lage og passer i tillegg for de husholdningene som trenger et laktose- og glutenfritt alternativ.

Retten med fisk var god, men manglet noe saus. Synes også at pepperoni`en kunne overdøve litt av fiskesmaken. Fisken var pakket for over en uke siden da jeg fikk kassen (en og en halv dag etter levering). Den luktet greit, men om man ikke tar denne retten dag en, så risikerer man at den blir dårlig.

Jeg skulle gjerne hatt litt mer futt i rettene: Chili Con Carne mangler chili, og sausen til kamsteken er tam. Men dette kan man jo justere litt selv.

Rettene er enkle å lage, og det går fort. Jeg kan se for meg at denne kassen er fin for en familie eller en husholdning som ønsker noen nye kreative retter. Jeg synes det burde følge med for eksempel en chili eller chilipulver til Chili Con Carne, en liten boks pesto til fisken og noe persille til potetene. Men jevnt over en god kasse.

Kokkeløren

IMPONERT: Kokken Benjamin har ingenting å trekke på Kokkelørens matkasse. Foto: Kokkeløren

Kokkeløren Kokkeløren tilbyr en kasse for de som ønsker det ypperste innen råvarer og produkter. Her får vi kjøttdeig og bacon av fantastisk kvalitet, burgerbrød fra boulangerie M, deilig skrei som er i sesong, og en symfoni av forskjellige hjemmelagde pureer, sauser og marinader. Dette er virkelig for dem som liker å lage og setter pris på god mat. Selv om rettene har flere komponenter og alt virker mer hjemmelaget, taper du ingen tid. Rettene er veldig godt beskrevet i oppskrifter med bilder for hvert steg, og med sauser og pureer i små bokser rett fra Kokkelørens kjøkken. Hver oppskrift inneholder informasjon om råvarene, drikkeanbefalinger til maten og tips på hvordan man kan gi retten det lille ekstra. Alle rettene smaker veldig godt etter oppskrift, og trenger minimalt med justering. Det er kreative retter med kule råvarer som man normalt ikke ser så mye til. Dette er virkelig for de som liker å teste ut nye ting og vil utvide sin kunnskap om matlaging. Jeg får lyst å prøve en uke til.