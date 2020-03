– Ladenettverket i Europa er helt ubrukelig. Dette anbefaler jeg ingen å gjøre.

Det forteller Erik Windahl Olsen, som akkurat nå sitter koronafast i Malaga i Spania.

Det har gått en knapp måned siden han og to kamerater bestemte seg for å dra på en skikkelig langtur nedover i Europa, med en splitter ny Porsche Taycan.

– Formålet med turen var todelt: For det første er Taycan en veldig spennende bil, som jeg ønsket å bli bedre kjent med. Men viktigst av alt var å finne ut om det er mulig å kjøre en «ikke-Tesla» gjennom Europa, forteller Erik til Broom.

– Hadde jeg visst hva som ventet, hadde vi nok aldri dratt, poengterer han på telefon fra Spania.

Ladetrøbbel

39-åringen fra Oslo forteller til Broom at han var forberedt på et begrenset landenettverk nedover Europa, men at det skulle være såpass glissent, hadde han og kameratene aldri sett for seg.

Her står bilen nyvasket i Oslo – klar for avreise. Foto: Rufus Tangen

– Turen gikk smertefritt fra Oslo og gjennom Danmark. Men allerede nord i Tyskland begynte problemene. Det er rett og slett svært få lademuligheter. Midt i Tyskland er det heldigvis bedre, før det i Frankrike og Spania er helt elendig. Vi har stort sett kjørt fra stikkontakt til stikkontakt, sier Erik.

Gjennom hele turen har de benyttet «Porsche Charging Planner» – som skal beregne nødvendige ladestopp, og sørge for mest mulig flyt på tur.

– For å være helt ærlig er jeg veldig skuffet over Porsches «Charging Planner». Systemet gir liten forutsigbarhet, fordi den kun melder om et ladestopp. Bilen sier ikke noe om hva ladestasjonen heter eller hvilken ladehastighet du kan forvente. I det du kjører inn på ladestasjonen forsvinner også informasjonen om hvor lenge du skal stå der. Dermed blir det veldig vanskelig å planlegge turen.

Det blir mange og lange ladestopp når du legger ut på en over 400 mil lang reise. Her går det riktignok hurtigere unna, på IONITYs lader som leverer inntil 350 kW.

Frykter mange elbil-eiere får problemer i sommer

Endte med lastebil

Erik understreker at han og kameratene var forberedt på at det ikke akkurat bugner av ladestasjoner nedover i Europa.

Erik er overrasket over hvor mange ladestasjoner som ikke virker, spesielt sør i Europa.

– Det var vi helt klart forberedt på, men at det skulle vise seg å være så få, hadde vi ikke trodd. At veldig mange ladere heller ikke fungerer, har ikke gjort situasjonen noe enklere.

Ladestasjonene fra IONITY skal derimot ha fungert veldig bra. Dette er et felles ladenettverk, som er et samarbeidsprosjekt mellom BMW, Mercedes, Ford og VW-gruppen.

– Absolutt, problemet er at det ikke er mange nok.

Siden avreise 10. mars, har Erik og følget tilbakelagt fire døgn på veien til Malaga.

Underveis på den siste etappen, gikk de helt tom for strøm, etter møtet med nok en ladestasjon ute av drift.

– Vi forsøkte å lete etter en ny, men gikk helt tom på veien. Vi spurte et hotell i nærheten, om vi ikke kunne låne en stikkontakt mot at vi lå en natt der. Det fikk vi ikke. Enden på visa, er at bilen ble fraktet med lastebil til nærmeste Porsche-forhandler. Her fikk vi låne en kontakt, sier Erik.

Deler av turen foregår i "range-mode" – som betyr reduserte ytelser og toppfart.

Broom-Benny har vært på langtur før: Her tester han e-tron i Namibia!

Fantastisk bil

Selv om Erik ikke legger skjul på at turen til Malaga har vært en tålmodighetsprøve, er han tydelig på at Taycan har levert varene.

IONITY-laderne leverer opptil 350 kW. Her mates Taycan med 244 kW.

– Det er en helt fantastisk bil! Jeg har hatt gleden av å eie mye fint. Dette er min tredje Porsche, og Taycan skuffer virkelig ikke. Men jeg skulle gjerne hatt 50 prosent lenger rekkevidde.

Erik fortsetter:

– For en som er glad i å kjøre bil, blir det litt kjedelig å måtte stoppe etter 20-25 mils kjøring på motorvei. Jeg kjører ofte dobbelt så langt med bensinbil, sier 39-åringen.

– Hva har imponert deg mest med Taycan?

– Kjøreegenskapene, utvilsomt. Før jeg prøvde Taycan sa jeg at det ultimate må være 911 på strøm. Jeg synes det er hva Porsche har klart å skape her – i tillegg til at det er en femseter. Jeg smiler hver gang jeg har fritt leie ut av en rundkjøring, er alene i bilen og kan kjenne på at bilen er som en sugekopp på veien.

Bilen til Erik er en Taycan 4S, som gjør unna 0-100 km/t på 4 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250. Foto: Rufus Tangen

Test Porsche Taycan: – Dette er et mesterstykke!

Forbikjørt av lastebiler

Det er ingen tvil om at Porsche Taycan er en kjøreglad bil, bygget for fart. Derfor blir det naturligvis ekstra utfordrende å holde igjen – slik Erik ble nødt til for å komme frem til de ulike ladestasjonene.

Det laveste forbruket på turen var 23,8 kWt per 100 kilometer. Snittet var langt høyere.

– Vi startet med litt trøkk den første dagen, og gjorde et par forsøk på maksfart. Etter den første negative ladeopplevelsen i Nord-Tyskland, fant vi ut at vi måtte være litt forsiktige, men vi lå i hastigheter mellom 130-150 km/t.

Erik forteller at det har blitt mange ladestopp underveis, og at tiden har variert fra 15 minutters lynlading på IONITY, til mange timer på vanlige ladestasjoner.

– Selv med hurtigladere på 50 kW, tar det flere timer å lade bilen tilstrekkelig. Vi hadde en episode i Frankrike hvor det var ekstra mye tull med ødelagte ladere og leting etter nye. Her brukte vi rundt 8 timer på å få ladet bilen.

Strømforbruket på Taycan 4S er oppgitt til 21,1 kWt per 100 kilometer. Eriks bil har forsynt seg med mellom 30-37 kWt per 100 kilometer mesteparten av turen. Det absolutt laveste forbruket, i range-mode, har vært nede på 23,8 kWt per 100 kilometer.

– Mellom Barcelona og Valencia måtte vi ligge i 90 km/t store deler av turen for å komme frem. Vi ble forbikjørt av lastebiler og måtte bruke nødblink for å signalisere at de kunne kjøre forbi oss. Akkurat da var det litt flaut å kjøre Porsche, innrømmer Erik.

Taycan 4S er innstegsmodellen og starter på 912.900 kroner. Dette er også bestselgeren hjemme i Norge. Foto: Rufus Tangen

Utfordrer Porsche-sjefen

Etter drøyt 4.000 kjørte kilometer, er Erik og gjengen nå korona-fast i Malaga. Til Broom er Erik klar på at han ikke anbefaler å dra på langtur i Europa med elbil, med mindre man eier en Tesla.

– Tesla har et helt annet og mye bedre ladenettverk. For oss andre, anbefaler jeg ingen å legge ut på en lignende tur, slik situasjonen med ladenettet er nå.

Erik legger til at han ikke gleder seg spesielt mye til hjemturen, og ladeutfordringene som følger.

– Derfor har vi faktisk utfordret Porsche-sjef, Oliver Blum, til å stille med en representant fra Volkswagen/Porsche – for å bli med å kjøre bilen tilbake. De har foreløpig ikke plukket opp ballen.