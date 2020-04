Forrige uke ble det bestemt at OL ble utsatt i et år på grunn av koronaviruset. Mandag formiddag bekreftet president Yoshiro Mori i OLs arrangørkomité at sommelekene åpnes 23.juli 2021.

Det betyr at OL kolliderer med fotball-EM for kvinner, som i utgangspunktet skulle spilles fra 7. juli til 1. august.

Storbritannia (representert av England), Sverige og Nederland er de europeiske lagene kvalifisert til OL-turneringen for kvinner.

Flere engelske medier antar at EM flyttes til 2022. Norge er ikke kvalifisert til OL, og kan dermed gå to år uten å spille mesterskap om EM skulle bli utsatt et år.

Ønsker ikke utsettelse

Fotballpresident Terje Svendsen og direktør for toppfotball i NFF, Lise Klaveness, mener det er rom for å arrangere flere mesterskap på én sommer.

– Vi håper fortsatt at EM for kvinner går neste år til tross for at OL er utsatt. Det er plass til både OL og EM for både herrer og kvinner, sier Svendsen til TV 2.

NFF og fotballpresidenten har vært tydelig i sine innspill til UEFA om at de ikke vil flytte EM med et år.

– Vår holdning og vårt innspill til UEFA har hele tiden vært at EM bør spilles i 2021. Det er veldig uheldig at det skal gå tre år mellom at det skal spilles mesterskap for kvinnene, sier Klaveness.

Hun forteller at det på dialogen mellom UEFA og NFF virker å gå mot en utsettelse til 2022.

– Det er veldig synd og vi har jobbet hardt for å unngå det.

– Vi mener det er beklagelig og en feil avgjørelse, både sportslig, men også signalmessig. Det går an å vurdere noen pragmatiske løsninger. OL er for eksempel en U23-turnering for herrene, så vi mener man kunne vurdert det for kvinnene også nå som OL ble flyttet et år, forteller Klaveness.

– Bør prioritere EM

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen håper heller ikke at EM utsettes med et år.

– Det er en vanskelig problemstilling, men en utsettelse til 2022 skyver bare på flere problemer. Det er også såpass få nasjoner fra Europa som skal være med i OL, så jeg syns man bør prioritere EM, sier Gulbrandsen, og fortsetter:

– Man kan fremskynde EM så det ikke kolliderer med OL. Den største utfordringen for UEFA er om de har kapasitet til å arrangere fotball-EM for både herrer og kvinner så tett opptil hverandre.

Fotball-EM for herrer skal spilles fra 11. juni til 11. juli 2021.