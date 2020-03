Telialigaen: – Apeks har sett helt hodeløse ut i de siste kampene

Mye er avgjort i toppen før den siste serierunden i Telialigaen i Counter-Strike, men ikke alt. Vinneren av seriespillet mottar den andre invitasjonen til den nordiske kvalifiseringen for BLAST Showdown.

Utgangspunktet er enkelt. Bifrost må slå Apeks for å ta tabelltoppen og stjele med seg plassen til Elisa Invitational, som den nordiske kvalifiseringen også heter. Ved uavgjort er det Apeks som slår følge med Nordavind inn i BLAST-sirkuset.

– I mine øyne er Apeks klare favoritter, til tross for at de har hatt en tøff periode i det siste. De skal være flere hakk over et Bifrost-lag som har gjort sakene sine godt hittil i årets sesong, mener Telialigaen-kommentator Tommy «TommyM» Monsen.

Monsen, som nok en gang må se kampen hjemme på sofaen grunnet korona-viruset er ikke nådig når han beskriver Apeks sine resultater den siste tiden.

– Det virker som Apeks har opplevd et antiklimaks etter Minor-kvalifiseringen. Etter å ha levert veldig godt der, har det sett helt hodeløst ut i de siste kampene. Det virker nesten som et dødt lag som bare spiller kamper på grunn av at de må. Det har vært lite samspill og struktur på det de har drevet med i det siste, mener Monsen men legger til

– Men i Telialigaen har de sett solide ut, så jeg forventer likevel 2-0 til Apeks, avslutter Monsen.

Se toppoppgjøret mellom Bifrost og Apeks på TV 2 Sumo Fri mandag klokken 19:50

Må ha seier for å kapre førsteplassen

Søndag delte Bifrost poengene i hengekampen mot Riddle. Mikael «mikki» Gaup i Bifrost mener søndagens resultat ikke hadde så mye å si.

– Uavgjort hadde ikke all verdens mye å si. Vi måtte gå for 2-0 uansett for å unngå en tiebreaker-kamp, men nå holder det ikke med uavgjort heller.

Mikael «mikki» Gaup og Bifrost er to poeng bak Apeks. Foto: Eivind Von Døhlen/Good Game

Gaup mener de ankommer mandagens kamp som klare underdogs og føler derfor ikke nevneverdig press.

– Føler ikke så veldig stort press, for det er ingen som forventer at vi skal ende opp med den plassen. Vi er underdogs i mandagens kamp, men det føles litt fint å komme inn til en kamp for første gang denne sesongen som underdog. Vi har ingenting å tape.

Tross lave skuldre mener Gaup at en plass blant de beste nordiske lagene vil være stort for både spillere og klubb.

– En seier vil være massivt for klubben, men ikke minst for alle oss fem. Jeg har mine tvil om det blir spilt på LAN, som er litt kjipt for alle lag som deltar, avslutter Gaup.