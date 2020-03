«Tenker ofte på hva meningen med livet er, om det hadde vært bedre om jeg ikke levde mer. Samtidig en del bilder i hodet, av en hendelse. Begynte å skade meg selv igjen.».

Dette er et eksempel på en av mange meldinger som hjelpetjenesten Snakk om psyken har mottatt den siste tiden.

Ifølge fagansvarlig Benedicte Frøystad Jonassen, har de opplevd en kraftig økning i antall meldinger etter at skoler og barnehager ble stengt i forbindelse med koronakrisen, 12. mars.

500 på to uker

– Det er flere som logger seg på og chatter med oss enn det som var tilfelle tidligere. Vi har både lengre og mer alvorlige samtaler enn det vi hadde før skoler og alle andre institusjoner ble stengt, forteller hun.

Snakk om psyken mener tilbudet deres, en anonym chat, kan være lettere for de unge å bruke enn en hjelpetelefon. Foto: Espen Oscar Olsen

Ifølge Snakk om psyken, som er et program som springer ut av Blåkors, har de fått over 500 henvendelser i løpet av de siste to ukene. Tilbudet gjør det mulig å chatte anonymt med profesjonelle som har trening i å hjelpe.

De har økt bemanningen for å kunne håndtere den store pågangen. Flere av de unge forteller om situasjoner som handler om vold og seksuelle overgrep i hjemmet.

– Det er flere som forteller om den problematikken. Det er flere som tør å sette ord på det, eller som skriver inn at de ikke orker mer, forteller Frøystad Jonassen.

– Et forstørrelsesglass for problemene

Temaene som de unge tar opp er mer alvorlige enn før, ifølge Snakk om psyken. Foto: Espen Oscar Olsen

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, er også bekymret for at restriksjonene som er innført for å håndtere koronapandemien skal komme til å ramme de svakeste blant oss.

– Denne situasjonen blir et forstørrelsesglass for de problemene disse barna har hjemme. Nå er friminuttene de har i barnehage og på skole borte. Nå er de alene, sier han.

Hos Snakk om psyken oppfordrer de lærere og andre voksne til å være våkne.

– De som er tettest på må være flink til å informere. For eksempel lærere, som treffer barna ofta. Si ifra om at det finnes tilbud som de kan benytte seg av, sier Henning Reme, markedsansvarlig i Blåkors Kristiansand.