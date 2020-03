Trues av konkurs – signerer likevel spillere

– Det er en hårfin balansegang for å ha ett lag til neste år. Det er ikke noe tvil om at vi må tenke annerledes når det kommer til lønnsprofilen vi må ha på plass til neste år. Til syvende og sist er det årsmøtet som avgjør klubbens fremtid, sier daglig leder i Storhamar, Per Christian Balke, til TV 2.

Torsdag 23.april faller avgjørelsen for klubbens videre skjebne på årsmøtet, og det er primært avlysningen av årets sluttspill som følge av koronaviruset som er bakteppet for hodebryet til klubbledelsen.

– For øyeblikket jobbes det på alle kanter for å unngå konkurs, men med de grepene vi tar så håper vi at vi kan etablere en stall for neste sesong og har et lønnlig håp om at det skal gå i orden, fortsetter Balke.

13.mars publiserte imidlertid klubben en pressemelding hvor de informerte om likviditetsproblemene i klubben som skyldes et underskudd klubben har opparbeidet seg i løpet sesongen "dels som følge av et for optimistisk budsjett, dels på grunn av enkelte kostnadsoverskridelser."

Nå taper Storhamar opp mot fem millioner som følge av sluttspill-avslysningen. Likevel får de ikke medfølelse fra TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Follestad rister på hodet ettersom styreleder i Storhamar, Truls Røise, i fjor sommer uttalte til lokalavisen Hamar Arbeiderblad at klubben hadde alt for god kontroll til å havne i en krise slik rivalen Lillehammer befant seg da de slet voldsomt økonomisk med et underskudd på to millioner.

– Det var fullt fokus på økonomistyring og tæring etter næring. Det er så dumt når man sitter med fasit i hånd noen måneder senere. Ja, det er spesielle tider nå, men ikke gå ut å piss på rivalen din på Mjøsa når du står med dritt langt opp til brystet, tordner Follestad i TV 2s siste ishockeypodcast "Hockeyprat".

Nysignering vekker oppsikt

I samme pressemelding opplyste klubben om at de "IKKE vil signere nye spillere, verken norske eller utenlandske før man har trygghet for at det er økonomisk dekning for dette."

Forrige uke bekreftet Storhamar at de hentet svenske Erik de la Rose. Samtidig er store deler av dagens spillerstall permittert som følge av økonomiske problemer og går en uviss fremtid i møte.

– Alle synes at dette er litt merkelig og litt rart, men samtidig må alle ha ett lag til neste år. Jeg har full forståelse for at man resignerer egne spillere, men å hente utenlandske spillere i den situasjonen Storhamar er i nå, stusser jeg over, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik, før han legger til: