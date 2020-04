Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, Vi har overtatt et lite gårdsbruk og behovet for en skikkelig arbeidsbil har meldt seg, med god bakkeklaring, hengerfeste og god framkommelighet.

Har derfor hatt noen timer på nettet på let etter en kurant pickup. Mest for å spare stasjonsvogna vi har nå litt.

Men jeg blir nesten litt sjokka når jeg ser prisene på sånne i bruktmarkedet. Du må jo betale dyrt for noe som fremstår som reneste vrak. Det er snakk om gamle, rustne og slitte biler som har gått ofte 300.000 - 400.000 kilometer i den prisklassen jeg tenkte på som er pluss / minus 50.000 kroner.

Heisann. Pris-spørsmål på ulike pickup-modeller dukker opp i denne spalten ganske ofte. Trolig fordi mange er ute etter slike biler.

Pickupmarkedet lever nesten litt i sin egen verden, det. Disse bilene holder seg svært godt i pris og det er vanskelig å finne en god og kurant pickup til lav pris. For rundt 50.000 kroner blir det, som du selv er inne på, fort både høy alder, høy kilometerstand – og ikke minst fare for rust og mekaniske/tekniske problemer.

Hvorfor det er sånn, har jeg også lurt på mange ganger.

Men det er nok langt på vei fordi det er mange som tenker som deg. At det er kjempesmart å ha en pickup som arbeidsbil, enten det er på permanent basis, eller i forbindelse med ett eller annet "gjør det selv"-prosjekt.

Vi nordmenn er som kjent veldig gode på sånne ting. Og når vi skal i gang, er det jo viktig å ha redskapen i orden også!

Dessuten er det nok mange gårdbrukere og småbedrifter som har god bruk for en pickup. En liten arbeidshest der man ikke trenger å være bekymret for en rift i setetrekket eller en liten bulk i bakfangeren og som kommer fram (nesten) overalt.

Dette er bruksbiler – de skal tåle litt! Dermed beholder mange bilen i mange år og det kommer ikke så mange ut i bruktmarkedet.

Dessuten er det nok sånn at mange kjøpere godtar at pickupene er litt godt brukt – uten at folk pruter på prisen av den grunn. De blir uansett solgt.

Du kan få noenlunde brukandes biler for 50.000 kroner, men mitt råd er å gå litt høyere opp. Da får du en nyere og gjerne mer komfortabel bil. Det blir også mindre fare for at mye går i stykker.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Sjekk nøye før kjøp

I forhold til totalregnskapet behøver ikke dette noe dårligere heller.

Dessuten vil du få mer for bilen den dagen du skal selge den – kanskje vil du også oppleve at det er enklere å bli kvitt en pickup som ser bra ut og er godt holdt.

Det som er viktig ved kjøp av brukt pickup er å sjekke bilen nøye. Det er stor forskjell fra biler som har vært pent brukt av privatpersoner – til firmabilen kjørt av tungvekteren på det lokale steinknuseriet.

Først og fremst vil jeg sterkt anbefale en skikkelig god gjennomgang av bilen. Gjerne på et verksted eller hos NAF, om du ikke er bilkyndig selv.

Sjekk nøye under også – er det skader og/eller tegn til uforsiktig offroadkjøring her? Rust er gjerne den store stygge ulven for mange pickuper. Se etter det, både på karosseriet, på plan-kassa og ikke minst på selve ramma.

Mitt råd er altså å ikke gå for rimeligste løsning, det kan fort bli dyrere enn å legge litt ekstra penger i det.

Lykke til med gårdsbruk og brukt pickup.

