Merete Lingjærde (57) har truffet drømmemannen: – Et feilsveip på Tinder!

Det var rundt juletider i fjor at Skal vi danse-dommer Merete Lingjærde fant ut at hun var klar for et seriøst forhold igjen.

Da hadde hun vært singel i seks år, med en flørt her og der.

– Jeg har ikke vært klar for det i hodet, men før jul så tenkte jeg at det var på tide, og jeg var spent på hva 2020 kunne bringe, forteller hun til God kveld Norge.

Lastet ned Tinder

Men hun er ikke typen som går ut og treffer menn på byen, så på selveste nyttårsaften lastet hun ned sjekkeappen Tinder.

– Jeg tenkte: «Hjelpes, hvordan skal dette gå?» Jeg skjønte ingenting, og plutselig begynte det å tikke inn meldinger fra menn på alle andre steder enn på Tinder, forklarer Lingjærde.

Meldingene kom nemlig fra menn som lurte på om det var falsk profil, eller om det var noe galt med henne, siden de fant henne på sjekkeappen.

– Derfor droppet jeg ideen om Tinder i en periode, og jeg var bare innom profilen av og til. Det syntes håpløst, men i slutten av februar hadde jeg ved en tilfeldighet sveipet en person til høyre og fått match, sier danseren.

– Vi ler litt av at det var et feilsveip, smiler hun.

Startet med kaffe

Dermed startet samtalen, og de ble enige om å treffes over en kaffe.

– Det var full klaff med én gang. Jeg har aldri opplevd maken. Vi traff hverandre igjen helgen etter, og vi har vært veldig mye sammen etter det, sier Lingjærde.

Foreløpig synes de det er for tidlig å stille opp sammen, men det er ingen hemmelighet at de er et par.

Ført nærmere av korona

Lingjærde forteller at de på grunn av koronakrisen nå ser hverandre mye.

– Det er en rolig tid. Vi jobber hjemme, går turer, og ser hverandre hele tiden. Det er en kjemi mellom to personer som bare må oppleves, jeg kan ikke beskrive det annerledes, fortsetter hun.

Selv om de begge er godt voksne, så sier Lingjærde at hun opplever nyforelskelsen som en 16-åring.

– Det er veldig behagelig, og litt absurd i disse koronatider. Man har angst for det som er der ute, samtidig som man har det så bra hjemme. Jeg vet i hvert fall hva jeg vil huske best fra denne perioden, sier hun.

Sterkt møte i Nepal

Samtidig som Merete Lingjærde pleier kjærligheten på hjemmebane, så dukker hun opp i Påskereisen på TV 2 langfredag. Her snakker hun om en tur hun hadde sammen med SOS-barnebyer til Nepal.

– Jeg dro til Katmandu i midten av januar. Det var utrolig spennende å få lov til å være med på den turen, forteller hun.