Jens Christian Nørve (42) og samboeren Tommy Børresen (33) er blitt foreldre for første gang.

Det avslører Nørve på sin private Facebook-profil mandag.

– Hils på Sonja Olava. Hun hadde dårlig tid og ville ut. Lørdag så jenta vår verden for aller første gang, skriver Nørve i Facebook-innlegget, som TV2.no har fått tillatelse til å gjengi.

Navnet til den lille jenta var klart allerede før fødselen.

– Navnet Sonja bare kom til oss. Vi synes det er et vakkert navn. Mellomnavnet Olava er etter min farmor, skriver Nørve i en tekstmelding.

Surrogatmor

TV 2-profilen har tidligere avslørt at datteren skulle bli født av en surrogatmor i USA.

Da landet varslet at de ville stenge grensene på grunn av korona-utbruddet, måtte samboerparet haste til USA for omtrent to uker siden.

– Vi var veldig redde for at vi ikke skulle rekke fødselen til dattera vår. Det var vår store skrekk, sa Nørve til God kveld Norge da.

Vil hjem til Norge

På Facebook skriver Nørve at hele familien har det bra i USA.

– Vi er lykkelig tussete og mangler ord. Vi er evig takknemlig for kvinnen som har gjort dette mulig for oss. Det står bra til med oss alle, og jeg håper vi klarer å komme oss raskt og trygt hjem til Norge. Verden føles utrygg, men Sonja gir oss håp, skriver han.

Han er usikker på hvor lenge de må bli værende i USA, men de må uansett bli igjen i 14 dager før de kan fly med deres nyfødte datter.

– Den store spenningen er knyttet til hvor raskt vi klarer å få amerikansk pass til Sonja. Det meste er stengt også her i Wisconsin, men dette ordner seg, sier en optimistisk Nørve til God kveld Norge.

PAPPA: Nørves samboer Tommy Børresen sammen med datteren. Foto: Privat (gjengitt med tillatelse)

Lite søvn

Nørve forteller at det ikke har blitt så mye søvn de siste nettene, men det bryr ikke de nybakte foreldrene seg om.

– Vi bare går rundt og smiler. Dette er det største jeg har opplevd, understreker Nørve.

Han forteller at de første dagene har gått til å sove, spise og skifte bleier om hverandre.

– Nå skal vi bruke dagene til å bli enda bedre kjent med jenta vår. Sonja er sjefen i huset, forteller Nørve.

TV 2-programleder

Nørve har ledet krimprogrammet Åsted Norge på TV 2 siden 2016.

Ettersom han måtte reise til USA på kort varsel, har Cathrine Fossum steppet inn som vikar i Åsted Norge.

Samboeren Børresen jobber som operasjonssykepleier på Rikshospitalet. Paret møttes gjennom en felles bekjent i desember 2015.