Bardu-ordfører krever beklagelse fra NHO-sjefen

Ordføreren i Bardu ønsker nå at NHO-sjefen skal komme med en beklagelse.

– Føler du at han tråkket på kommunene under pressekonferansen?

– Ja, det føler jeg. Og at han forskuterer fremtidige vedtak som regjeringen skal fatte. Sjeldnere har jeg sett et klarere eksempel på en tom og provoserende trussel, mener han.

Store utfordringer

For næringslivet skaper lokale karantenebestemmelser utfordringer.

Byggingen av det nye Quality Hotel i Bodø sentrum skulle i utgangspunktet ha pågått for fullt. Men mannskapsmangel gjør at produksjonen er på 70 prosent, og etter påske er det ventet at den er nede på 50 prosent.

Administrerende direktør i Hundholmen Byutvikling Morten Jakhelln. Foto: Andreas Dahlmo

– Alle byggevarer som er vitale for nærmeste framtid har vi på plass, men de som skal bygge er ikke her, sier administrerende direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling til TV 2.

I Nordland er det 49 personer som er smittet av koronaviruset. Jakhelln forstår godt at man har lyst til å innføre lokale bestemmelser, men håper at disse vil mykes opp etter påsken.

– Det som skjer nå er såpass altomgripende, så vi er alle i en vanskelig situasjon.

– Jeg har sett enkelte uttale seg om at det ikke påvirker næringslivet, og det er helt feil. Vi får stopp og utfordringer i det vi bedriver, og har daglige ledermøter på at det vi holder på med, sier han.



Også prosjektleder Tommy Hansen hos entreprenøren HENT forteller om store utfordringer som følge av lokale karantenebestemmelser.

– Vi har mistet tilgangen til en del entreprenører vi har kontakt med sør for Dovre, i tillegg til utfordringer med tilgang på arbeidere, forteller han.

– Overrasket og irritert

Administrerende direktør Ole Erik Almlid sender følgende skriftlige svar etter TV 2s henvendelse:

«Med god grunn var jeg skikkelig engasjert da jeg fortalte hvor avgjørende viktig det er å redde fleste mulig arbeidsplasser i disse dager. Jeg var overrasket – og irritert - over at noen kommuner velger å stramme til, når det er så tydelig melding fra både organisasjonene og regjeringen om ikke å gjøre det.

Jeg har forståelse for at kommunene tar vare på innbyggerne sine, det ønsker også NHO. I tillegg må vi alle også passe på at bedriftene må få gjøre det de skal gjøre; trygge arbeidsplasser. Kommunene må være medspillere for det lokale næringslivet.

Heldigvis ser vi i dag mandag at flere kommuner følger rådene og retningslinjene, og det er veldig bra for alle parter. Men vi opplever nå dramatiske forhold for våre bedrifter som vi ikke har sett på generasjoner. Derfor er jeg fortsatt svært engasjert når jeg innstendig ber alle om å følge de retningslinjene som står i den nasjonale veilederen slik at friske folk får komme seg til og fra jobb.»

Ønsker like regler

Regionsjef for NHO, Daniel Bjarmann Simonsen forteller til TV 2 at det finnes for mange karantenebestemmelser, og at det til slutt blir uoversiktlig.

– Summen er at det blir veldig uoversiktlig, og vanskelig å få hjulene til å gå. TI den prosessen vi er inne i nå har vi to mål. Det ene er liv og helse, og å unngå smittespredning. Det andre handler om å holde hjulene i gang. Da må vi unngå så mange ulike regelsett at vi må sette enda flere inn i arbeidsledighetskøen, mener Simonsen.

Ny vurdering neste uke

Avgjørelsene Bardu kommune gjorde mandag inkluderer seks kulepunkt som omfatter ulike tiltak kommunen gjør for å forhindre smitte av koronaviruset.

Et nytt punkt som ble vedtatt mandag sier at campingvogn og bobil er sidestilt med hytte som fritidsbolig, og at personer med bosted utenfor kommunen dermed ikke kan overnatte i Bardu i vognene sine.

– Dette varer i syv dager, også gjør vi eventuelt et nytt vedtak om en uke. Da setter vi også pris på en mer ydmyk og samarbeidende tone fra NHO, sier Heimdal.