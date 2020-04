Loven gir statsministeren Viktor Orbán og hans parti all makt til å styre dekret. Med andre ord vil det si at statsministeren ikke trenger å ta med parlamentet i beslutningene som tas.

Ungareren David Vig i Amnesty International forteller til TV 2 at de frykter hva den nye loven vil medføre.

– Denne loven blir en åpen lov. Vi frykter at makten vil vare etter at korona-krisen er over. Menneskerettighetene kan bli begrenset og Orbán kan gjøre hva han vil uten parlamentarisk kontroll.

En rekke europeiske land, inkludert Norge, har innført ulike lover i forbindelse med bekjempelsen av koronaviruset, men Ungarn skiller seg ut.

– Vi er i unntakstilstand og det er åpenbart at myndighetene får mer makt nå. Men, når det er sagt, så gir denne loven statsministeren vår makt utover bekjempelsen av viruset, sier Vig til TV 2.

Begrenser ytringsfriheten

Loven vil blant annet gi statsministeren myndighet til å fengsle de som måtte ytre noe som kan fremstå som kritikk av myndighetenes tiltak mot bekjempelsen av COVID-19.

– Mange frykter at dette vil tie journalister, leger eller sykepleiere i å rapportere om tilstandene i landet og hva som foregår på sykehusene, sier Vig.

Han forteller at loven kan begrense ytringsfriheten, menneskerettighetene og trykkefriheten i Ungarn. Kun få dager før lovforslaget ble vedtatt signerte over 100 000 mennesker et opprop mot den nye loven.

Egenæs, Generalssekretær i Amnesty Norge, forteller at Orbán kan bruke loven til mer enn å bare bekjempe koronaviruset.

– Han tar makten på ubestemt tid. Det er heller ikke sikkert når neste valg vil være i Ungarn. Jeg kan se for meg at han vil beholde makten i veldig lang tid fremover, sier Egenæs.

Og legger til:

– Orbán samler all makten i sine egne hender. Han har tidligere uttalt at han ikke er for det liberale demokratiet. Han er for flertallsstyret og når han har flertall i parlamentet kan han ta all den makten han måtte ønske.

– Betyr dette at Ungarn i prinsippet går mot å bli et diktatur?

– Ja, makten Orbán får gjennom denne loven går veldig langt. Vi får se hvordan han bruker den. Han får så vide fullmakter at dersom han ønsker å innføre et enmannsstyre så har han det aller meste tilrettelagt for å gjøre akkurat det.