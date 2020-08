Test – et av oppvaskmidlene skiller seg kraftig ut

Zalo har vært på markedet helt siden 1951, og flasken med det grønne innholdet er kjent for de fleste. Nå vil Zalo også prøve å erobre oppvaskmaskinen.

TV 2 hjelper deg tester Zalo opp mot oppvasktabletter fra Sun Maxpower, det grønne alternativet Klar og billigmerket Xtra. Zalo er nemlig over fire ganger så dyr per tablett som Xtra, – er den verdt pengene?

De som skal teste er rengjøringsekspert hos Ren Ekspertise, Inger Dahl og eieren av restauranten Der Peppern Gror, Samir Sharma.

– Jeg synes at Zalo som et flytende oppvaskmiddel er veldig bra. Så jeg er spent på å se om Zalo som tabletter er tilsvarende gode, forteller Dahl.

Testes helt likt

Tablettene testes i samme type oppvaskmaskin på et hurtigprogram på 45 grader. På alle pakkene anbefales det å skylle av matrester på forhånd. Men siden mange dropper dette, velger vi å teste uten å skylle av restene. Det gir også oppvasktablettene en større utfordring.

Vriene matrester

Oppvasken består blant annet av rester fra Sharmas restaurant, Der Peppern Gror. Måltidet har bestått av butter chicken, mango lassi og en spinat- og osterett som heter panak paneer.

– Det vil kreve sin oppvasktablett å fjerne rester etter butter chicken-saus og spinat, mener Sharma.

I tillegg skal det også vaskes noen fat med rester av egg, avokado og havregryn, som er kjent for å være vanskelig å få bort.

Det viser seg at alle tablettene har problemer med å fjerne størknede havregryn.

Oppsiktsvekkende måletall

Av synlige rester er det Zalo som kommer dårligst ut, med rester av butter chicken på bestikket. Det var også litt egg og avokado igjen på det som ble vasket med Zalo og Sun. Klar og Xtra derimot, så helt rene ut med unntak av noen havregryn.

For å finne ut nøyaktig hvor rent det er, bruker vi et måleinstrument for bakteriemengde, kalt ATP-måler. Verdiene som måles bør være under 1000 om det skal være rent nok, og er det under 500 er det meget bra.

SVABER: Inger Dahl og Samir Sharma bruker ATP-måler på alle de forskjellige oppvaskene. Foto: Glenn Aaseby

– 267 i glasset. Det er sjeldent vi finner så lite som vi fant nå. Dette produktet er jo veldig bra, sier Dahl om Klars oppvask.

Zalos oppvask har generelt lave målinger, men på den ene skjeen får den testens høyeste måling.

– Oi! 60 716 i verdi, utbryter Dahl.

Klar får meget gode målinger og Xtras er helt greie. Det er Sun som har de generelt høyeste verdiene, mens Zalo får både lave verdier, – og den aller høyeste.

RESULTATER: Disse verdiene ble målt etter vask av skåler med egg, indisk mat, havregryn, bestikk og glasset med mango lassi. Foto: Eli Gundersen

En klar vinner

Testpanelet vurderer alle tablettene ut fra synlige matrester og ATP-målingene.

Sun Maxpower er visuelt bra. Oppvasken er blank, og det er bare noen få rester av havregryn og avocado. Men ATP-målingene gjør at folkefavoritten får terningkast 3. Det samme gjør nyheten fra Zalo.

– Selv om vi fikk flere gode verdier, så er det ikke bra nok når det ligger igjen rester, sier Dahl.

Orkla svarer

Det er Orkla som produserer både Sun Maxpower og Zalo.

Kommunikasjonssjef i Orkla Anne Gjemdal kommenterer testen slik:

«Det er vanskelig å kommentere på tester som dette som ikke er repeterbare eller gjennomført på en vitenskapelig måte. Vi kjenner oss heller ikke igjen i resultatene. Vi tester våre vaskemidler hos eksterne uavhengige testlaboratorier. Disse testene viser helt andre resultater på effekt».

Et rent utseende og greie ATP-målinger gjør at billigmerket Xtra får andreplassen med terningkast 4.

Dermed er det Klar som går av med seieren, og får terningkast 5.

Klar Et grønnere alternativ: Esken er laget av resirkulert materiale og kan resirkuleres igjen. Dekket i en naturlig nedbrytbar hydrofilm som ikke blir til mikroplast.

Parfymefri

Svanemerket

Vegansk

Pris: 59,90 kr (22 tabletter til 2,72 kr per stykk) (Spar)

Terningkast: 5

Testpanelets vurdering: Alt ser rent ut bortsett fra restene av havregryn. Veldig lave og gode ATP-målinger.

Xtra Billig-alternativet

Inneholder parfyme

Pris: 41,40 kr (60 tabletter til 0,69 kr per stykk) (Extra)

Terningkast: 4

Testpanelets vurdering: Alt bortsett fra skålen med havregryn så rent ut og ATP-målingene var greie. Et godt og billig alternativ.

Zalo Nyhet

Inneholder parfyme

Svanemerket

Pris: 47,90 kr (16 tabletter til 2,99 kr per stykk) (Kiwi)

Terningkast: 3

Testpanelets vurdering: Mye synlige matrester, men lave verdier fra ATP-målingene trekker opp. Skjeen fikk den aller høyeste verdien i hele testen, men resten fikk under 900.