Disse skal avgjøre om alt er verdt det

Hver eneste dag gjør regjeringen pengesekkens åpning større og større. Listen over de økonomiske tiltakene som er innført er allerede lang. Det er anslått at de så langt har kostet 280 milliarder kroner.

I klartekst: Snaue to uker etter at koronaviruset endret samfunnet vårt, har vi brukt en femtedel av det vi brukte i hele fjorårets statsbudsjett.

Ingenting tyder på at situajsonen vil endre seg raskt. På en pressekonferanse forrige uke fortalte statsminister Erna Solberg det norske folk at de strenge restriksjonene som regjeringen har lagt på samfunnet vårt, skal fortsette til 13. april.

Minst.

Bratteste fallet i historien

Så langt er det flest som har ropt at de kommer til å gå konkurs. Forbausende få har så langt gjort det, men det har også sin forklaring. Norske økonomer roper ikke ennå, men de snakker ganske høyt. Internasjonalt er situasjonen en annen. Ifølge økonom Nouriel Robini har koronaviruset ført til det raskeste og dypeste sjokket i økonomisk historie. Og det hele begynte for alvor for under to måneder siden.

12. mars endret alt seg her i Norge. Skoler og barnehager stengte. Kontor ble til hjemmekontor. En veldig stor del av de pengene som vanligvis skifter hender, stanset opp. Konsekvensene av dette er det i dag ingen som fullt ut kan forstå rekkevidden av.

Elleve dager å regne på

NHO påstår at en tredjedel av landets små bedrifter vil kunne måtte kaste kortene dersom dette fortsetter. Giganter vakler, i tillegg. Vi ser stadig eksempler på konsekvenser av koronarestriksjonene som man vanskelig kunne forutse.

Hvor mye koster dette, er det mange som spør seg.

Regjeringen har derfor samlet en gruppe eksperter. Finansdepertementet beskriver dem som eksperter på å regne kost-nytte-effekt”. Det er en annen måte å si at dette er mennesker som er blant de beste vi i Norge har til å vurdere om kostnaden av tiltakene står i forhold til ulempene.

De møttes første gang torsdag i forrige uke. Ifølge finansdepartementet skal de ni levere fra seg sine vurderinger til regjeringen den 6. april.

Utvalgslederen, Steinar Holden, har vært med i utvalg før. Han sier at det er vanlig å beskrive utvalgsarbeid som tar seks måneder for hurtigarbeid.

Denne gang har han elleve dager.



I løpet av disse dagene skal utvalget «beregne de realøkonomiske virkningene av tiltakene», ifølge mandatet. Ekspertene skal regne seg frem til om de restriksjonene som nå er pålagt det norske samfunnet, er verdt det.