Duoen avslører nyheten i den ferskeste episoden av podcasten «Babyboom».

Til TV 2 forklarer Samantha Skogrand at det er naturlige årsaker til at podcasten avsluttes etter ett og et halvt år.

– Tanken slo oss da vi innså at babyene våre ikke er babyer lengre. Selv om vi føler vi kan skravle om barna våre i en evighet, så fant vi ut at vi har vokst litt ut av konseptet «Babyboom», sier Skogrand til TV 2.

Hun legger til at hverdagen har blitt en litt annen nå som barna deres har begynt i barnehagen.

– Det er veldig trist at vi skal slutte med «Babyboom». Dette er slutten på et kapittel, men heldigvis starten på et annet, sier Jamina Blipp til TV 2.

Kjendismødre

Skogrand og Blipp startet podcasten høsten 2018, da de begge var gravide med sitt første barn. I podcasten har de delt tanker og erfaringer om tiden som gravide og småbarnsmødre.

Ifølge Podtoppen har podcasten omtrent 10.000 nedlastninger i uka.

Jamina Blipp (31) og Senkveld-programleder Stian Blipps (30) datter Noelle har nå blitt over ett år gammel, og det samme har sønnen til Samantha Skogrand (30) og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen (34).

Kommer flere episoder

Duoen, som er både bestevenninner og kolleger, avslører at søndagens episode ikke var den aller siste av podcasten.

– Det skjer ikke i dag eller neste uke. Vi skal holde på litt til. Men vi ville dele nyheten nå, sier Skogrand i podcasten.

De innrømmer at de synes det er leit at «Babyboom» avsluttes.

– Det har vært en drøm å lage denne podcasten. Det er fantastisk å kunne dele en så spesiell reise med en god venninne, og ikke minst så har kontakten med lytterne betydd enormt mye for oss, sier Skogrand til TV 2.

Takker lytterne

Hun legger til at podcasten og lytterne har betydd mye for hvordan hun taklet sitt aller første svangerskap.

– Jeg synes det var litt skummelt å bli mor for første gang. Støtten jeg fikk etter å ha vært ærlig om nettopp dette, hjalp veldig, avslutter hun.

Skogrand ble først kjent som reporter og sportsanker i TV 2. I 2017 sluttet hun i kanalen for en programlederjobb i Radio Norge.

Blipp jobber for det norske klesmerket Holzweiler, men hun hinter til at hun ikke forsvinner helt fra podcast-verdenen.

– Jeg skal fortsatt drive med litt sprell på siden. Jeg elsker jo å holde på med podcast, sier hun til TV 2.