Koronapandemien har ført til inngripende karantenebestemmelser og skjerpet grensekontroll. Det kan gi trøbbel for mange aktører innen norsk landbruk, som avhenger av utenlandske sesongarbeidere.

Nå blir det foreslått å gjøre endringer i den vedtatte bortvisningsforskriften.

Den sier i dag at dersom man ikke bor eller jobber i Norge, eller har annet viktig ærend, får man heller ikke komme inn.

– Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Må holde hjulene i gang

Hun understreker at karantenereglene fortsatt gjelder de som skal inn i landet på dette grunnlaget, men understreker at landbruket er godt informert om, og forberedt på dette.

– Men vi trenger å holde hjulene i gang. Vi skal ha grønnsaker og vi skal dyrke mat og landbruket er veldig avhengig av sesongarbeidskraft fra andre deler av Europa, sier hun.

– Når kan dette iverksettes?

– Dette er nå på høring og så skal det vedtas av regjeringen. Så sendes det til stortinget hvor et mindretall på en tredel kan motsette seg dette hvis de er uenig, sier hun.

– En liten endring

Med dette mener Mæland at regjeringen gjør tiltaket mer forståelig.

– Hvis du har jobb i Norge kan du komme i dag, men hvis du skal i jobb i Norge, så må vi gjøre en liten endring, sier hun, og fortsetter:

– Her har vi altså behov for sesongarbeidskraft som landbruket har vært avhengig av gjennom mange år og har lang erfaring i å bruke. Men vi må følge karantenereglene som gjelder, og innenfor det regimet mener vi at dette er helt forsvarlig.